El Palau de Neptú acollir durant la setmana de l’art, del 23 al 26 de febrer, la primera edició d’Urvanity, una fira dedicada al Nou Art Contemporani. Quatre dies en què gaudir amb les diferents propostes d’algunes de les galeries més representatives del Nou Art Contemporani nacional i internacional.

Entre les obres que es podran veure destaquen les de creadors com D * Face, de la galeria d’art urbà més important de Londres, Stolen Space, considerat un dels artistes urbans contemporanis més prolífics de la seva generació i les obres del qual subhasten amb regularitat a Christie ‘s o Sotheby; el mític JonOne, de la galeria suïssa Kolly Gallery, qui inicia la seva trajectòria com a grafiter a Nova York durant els anys setanta i el treball evoluciona a partir de 1985 amb la realització de llenços caracteritzats per l’expressionisme abstracte; Jef Aerosol, de la galeria belga Martine Ehmer, un dels primers artistes urbans que sorgeixen en els anys 80 a França i l’obra és reconeixible per retratar personalitats com Elvis Presley o Lennon amb la seva inconfusible signatura, una fletxa vermella; i Cap DAC, de la galeria Pretty Portal de Düsseldorf, que practica una tècnica atípica amb l’stencil que anomena “Estètica urbana”, una forma moderna de l’art del segle XIX i amb una forta influència de les novel·les gràfiques de Francis Bacon i Aubrey Beardsley.

La resta de galeries internacionals presents a URVANITY són: Andenken Gallery (Amsterdam), Art Whino (Washington), PDP (París), Station 16 (Mont-real) i The Don Gallery (Milà), Vroom & Varossieau (Amsterdam), Open Walls (Berlín) i Urban Art Gallery (Stuttgart).

Pel que fa a les galeries espanyoles participen: Fousion (Barcelona), Mambo (Vigo), Montana Gallery (Barcelona), Plastic Murs (València), Swinton & Grant (Madrid).

Etiquetes: D * Face · JonOne · Kolly Gallery · Stolen Space