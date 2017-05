Presentació d’itineraris pel paisatge paperer al Museu Molí

annaïs miró

Capellades comptarà amb un nou producte turístic a partir d’aquest maig. El Museu Molí Paperer, amb el suport de l’Ajuntament de Capellades, la Diputació de Barcelona, Anoia Turisme i l’Associació d’Esports de Muntanya de Capellades ha dissenyat 5 nous itineraris de senderisme per descobrir el paisatge paperer de l’Anoia. Amb aquest nou projecte, sumat a l’oferta dels dos recursos de primer nivell com són el Museu Molí Paperer i el Parc Prehistòric de l’Abric Romaní, així com a l’arròs paperer com a complement gastronòmic, Capellades es consolida com a un dels principals centres d’interès turístic de la Catalunya Central. A banda de néixer com a element turístic, el projecte vol reivindicar tot el patrimoni paperer que hi ha a la zona per tal de posar-lo en valor a fi d’assegurar-ne la preservació de cara a les futures generacions. El paper ha estat fins als nostres dies un dels principals motors de l’economia d’aquest indret. Famílies senceres treballaren en molins paperers; ja fos esquinçant draps, formant el full, preparant la cola, estenent els fulls o bé empaquetant les raimes. Són moltes les generacions que dia a dia han fet un bon paper. Us proposem recórrer els indrets paperers. Un paisatge industrial format pel riu Anoia, les rieres, els recs, les rescloses i els molins paperers.