Premis Fira Swab 2017

Cada edició la fira Swab Barcelona premia a galeries i artistes participants per celebrar i impulsar al talent emergent en l’art contemporani. Els guanyadors són:

Premi Fundació Banc Sabadell a la millor galeria d’art

Aquest premi consisteix en la selecció, a través d’un jurat, a la millor Galeria de Swab Barcelona 2017, i l’adquisició per a la Fundació Banc Sabadell d’una obra de la galeria premiada. La col·lecció de la Fundació Banc Sabadell té més de 6.000 obres d’artistes nacionals i internacionals. President del jurat: Miquel Molins, president de la Funcació Banc Sabadell. Membres del jurat: Josep Maria Civit, col·leccionista; Jérôme Pantalacci, director d’Art-O-Rama; Glòria Picazo, comissària independent. Guanyador: Eduardo Valderrey. Galeria Rafael Pérez Hernando.

Premi DKV al millor artista estatal

Adquisició d’una obra d’art d’un artista espanyol participant a Swab Barcelona 2017, per a la col·lecció de DKV Seguros. President del jurat: Josep Santacreu i Bonjoch, conseller delegat DKV Seguros Membres del jurat: Alicia Ventura i Juan B. Peiró, assessors de la col·lecció DKV Seguros. Guanyador: Daniel Martín Corona. Galeria Ángeles Baños.

Premi Mango al millor artista emergent

Mitjançant un jurat especialitzat, Mango premia i adquireix una obra creada per un artista emergent, participant en Swab Barcelona 2017. L’obra premiada formarà part de la Col·lecció Mango. President del jurat: Jan Rivera Bosch, director d’Imatge de Mango. Membres del jurat: Josep Joanpere, arquitecte i col·leccionista. Guanyador: Patrik Grijalvo. Victor Lope Arte Contemporani.

Premi de fotografia Grisart

El premi Grisart consisteix en l’adquisició d’una obra de fotografia seleccionada per un jurat especialitzat entre les obres presentades a Swab Barcelona 2017 per les galeries participants i que serà incorporada a la col·lecció Grisart. President del jurat: Albert Gusi, director de Grisart i artista visual. Membres del jurat: Israel Ariño, artista, fotògraf i professor de Grisart; Jesús Vilamajó, fotògraf activista cultural i director del Festival Panoràmic. Guanyador: Lois Patiño. Galeria RocioSantaCruz.

Premi Idea Art Award de Marset

Aquest premi, seguint el desig de Marset d’iniciar una col·lecció d’art contemporani emergent, consisteix en l’adquisició d’una obra que representa una innovació amb el disseny o la creativitat a Swab Barcelona 2017. President del jurat: Javier Marset, director de Marset. Membres del jurat: Ramón Canals, arquitecte; Miquel Planas, catedràtic de l’escola de Belles Arts. Guanyador: Patrik Grijalvo. Victor Lope Arte Contemporani.

Premi de dibuix per la col·lecció Diezy7

Creat el 2008, consisteix en una adquisició d’una obra de dibuix per a la col·lecció de Diezy7. L’obra premiada serà seleccionada entre les obres que es presentin durant els dies de la Fira de Swab per un jurat format per comissaris i crítics d’art contemporani. Aquest premi està dirigit a artistes emergents amb obres d’art en paper o altres formes de dibuix. President del jurat: Fernando Romero Simó, conseller del MoMA . Membres del jurat: col·leccionista d’art i president de ClubGAMeC y Joaquín Díez-Cascón, director de Swab Barcelona. Guanyador: Alberto Miani, SGR Galeria.

A la imatge, obra Daniel Martin, Vocació 3D, guanyadora del premi DKV.

Etiquetes: Premis Fira Swab 2017