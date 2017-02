Premi Carles Rahola a Iglésies Associats per la comunicació de l’any Fontserè

El projecte “Comunicació del Centenari Carles Fontserè 1916-2016″ d’Iglésies Associats ha guanyat el premi en la categoria de millor iniciativa de comunicació institucional dels VIII Premis Carles Rahola. El jurat ha valorat que es tracti “d’un projecte d’èxit que ofereix una completa informació i documentació de l’Any Fontserè”. El Centenari Carles Fontserè ha estat una iniciativa del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, coordinada pels Serveis Territorials de Cultura a Girona i comissariat per Ricard Planas.

La vuitena edició dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local, que organitzen la Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya s’ha celebrat a l’Auditori de Girona. L’acte ha comptat amb una extensa representació del món periodístic, institucional i cultural gironí.

A més d’Iglésies Associats, els guanyadors han estat: Millor projecte sobre comunicació periodística, Marc Sureda, Elena Trullàs, Jordi Ribot i Joan Castro pel projecte «#Gavarres365». Millor treball informatiu o divulgatiu en premsa escrita o en línia, Pau Subirós pels reportatges «Trenta-cinc anys de l’operació neteja», «Primera nit de vaga dels treballadors d’Ecoserveis» i «On són els vuit milions del Patrimoni Sòl?», publicats a La Fissura. Premi Miquel Diumé al millor treball informatiu o divulgatiu en ràdio o ràdio en línia, Carme Martínez pel treball 50 anys de cantades a Calella, emès a la SER Catalunya. Millor treball informatiu o divulgatiu en televisió en línia, David Gimbernat i Pere Solés per Feliç mil aniversari, documental emès a TV3 sobre el convent de Sant Daniel. El premi a la millor fotografia publicada ha estat per a Jordi Ribot Puntí per la fotografia Un membre de l’ADF al foc de Blanes. Millor informació digital, Pau Planas i Rocío Rodríguez per La Tornada.

També s’ha lliurat la beca dels Premis Carles Rahola, que atorga l’Ajuntament de Girona amb l’objectiu de promoure la recerca en temes de comunicació local al fons documental de l’Arxiu de Girona.

La beca consta de dues modalitats: professional (adreçada a periodistes col·legiats i dotada amb 1.800 euros) i universitària (adreçada a estudiants i dotada amb 1.200 euros). La beca de modalitat professional ha estat per a Gemma Busquets pel projecte de recerca «El vot femení a la premsa de les comarques gironines (1931-1936)».

El jurat dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local ha estat format per: Guillem Terribas (president del jurat), president del Consell d’Administració de Gironina de Llibres i Papers; Joan Ventura, president de la Junta de la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya; Manel Armengol, fotoperiodista; Maria Sánchez, periodista; José Luis Terrón, director de l’Institut de la Comunicació de la UAB; Enrique San Juan, expert en xarxes socials, mitjans socials i màrqueting en línia; Jordi López, tècnic de comunicació de la Diputació de Girona, i Ramon Girona (secretari del jurat), coordinador del grau de comunicació cultural de la Universitat de Girona.

El jurat de la Beca dels Premis ha estat format per Marta Madrenas (presidenta del jurat), alcaldessa de Girona; Joan Boadas, cap del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona; Xavier Masachs, tresorer de la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya; Jordi López, tècnic de Comunicació de la Diputació de Girona, i Sílvia Planas (secretària del jurat), responsable tècnica de Comunicació i Premsa de l’Ajuntament de Girona.

En total, enguany s’han presentat 94 treballs als Premis i 3 a les beques. La cerimònia de lliurament ha estat conduïda pels periodistes de Televisió de Girona Rosó Feliu i Aleix Freixas.

Els Premis de Comunicació Local Carles Rahola es van crear el 2009 amb l’objectiu de reconèixer la tasca de la professió periodística a les comarques gironines i fomentar la creativitat informativa i les iniciatives per difondre, recuperar, gestionar o aplegar informació de tipus periodístic en qualsevol format, àmbit i estructura. Des de la seva primera edició han tingut una gran acollida, i s’han instituït com a un dels principals guardons gironins en l’àmbit de la comunicació.

D’altra banda, amb l’objectiu de promoure els Premis, enguany s’ha celebrat la V Setmana dels Rahola, que ha consistit en un conjunt de taules rodones, xerrades i conferències, i en la qual també han col·laborat l’Ajuntament de Girona, la Universitat de Girona i la biblioteca pública Carles Rahola. A més, també hi han col·laborat diversos mitjans de comunicació, com Televisió de Girona, el Punt Avui, el Diari de Girona i Fem Girona Ràdio.

Fotos Martí Artalejo







Etiquetes: Any Fontserè · Departament de Cultura · Iglésies & Associats · Ricard Planas · Serveis Territorials de Cultura a Girona · VIII Premis Carles Rahola