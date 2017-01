L’artista de Reus, Joan Mañé Fort ha realitzat com cada any una postal de Nadal dedicada a Rússia i a l’església ortodoxa que celebra el Nadal el 7 de gener en lloc del 25 de desembre com la tradició llatina i roman. La postal es titula Nadal a Sant Petersburg i recull l’Església Ortodoxa de Sant Isidor i Sant Nicolau de la ciutat. La postal està feta amb tècnica mixta d’aquarel·la i dibuix a ploma.

Etiquetes: Joan Mañé Fort · Postal de Nadal 2017