“Plats del dia” al Centre d’Artesania de Catalunya

Del 4 al 21 de maig el Centre d’Artesania de Catalunya, del carrer Banys Nous, 11 de Barcelona presenta l’exposició Plats del dia. Ceràmica contemporània i d’autor.

L’exposició recull una selecció de peces de ceràmica contemporània i d’autor que formen part de l’increment de la col·lecció del Museu del Disseny. A Plats del dia, conflueixen ceràmica, disseny i gastronomia tot oferint-nos resultats creatius i útils alhora. Aquest maridatge que es gesta en els principals restaurants del país està arribant, a poc a poc, a totes les taules que volen dotar d’un punt de distinció als seus plats.

Aquest treball conjunt entre dissenyadors i xefs és una nova via que en els darrers anys s’està obrint a sectors com el de la ceràmica, que ara gaudeix d’un moment d’efervescència creativa en mans d’uns nous ceramistes. Uns professionals que han hagut de renovar-se i adaptar-se als requeriments creatius d’un sector molt exigent, que demana innovació, creativitat, qualitat i versatilitat. Un repte per a una nova generació de professionals que marquen les tendències del segle XXI.

Plats del dia és una petita mostra del que en aquest moments s’està produint en els tallers d’alguns ceramistes del nostre país. Xefs com Albert Adrià, Jordi Vilà, Jordi Cruz, Nandu Jubany o Quique Dacosta, han anat a buscar aquests creadors per personalitzar la seva vaixella i donar un toc de distinció i singularitat a les seves taules, per posar-les en consonància amb la seva creativitat en el menjar.

L’exposició al Centre d’Artesania de Catalunya es complementa amb unataula rodona que es farà al Museu del Disseny el 16 de maig a les 18.30h que comptarà amb Juli Capella, comissari de l’exposició «Tapas»; Rosa Cortiella, ceramista i Pilar Vélez, directora del Museu del Disseny.

