Pierre Pauze inicia la residència de producció a Es Baluard

L’artista Pierre Pauze comença la residència creativa amb la qual desenvolupa el seu projecte Water Memory. Aquesta residència de treball té lloc en el marc del projecte europeu “The Spur”, que preveu que en un termini de dos mesos sis creadors de la Unió Europea, seleccionats d’entre 172 candidatures, desenvolupin els seus respectius treballs de recerca en un dels centres de la xarxa. Aquests centres són, a més d’Es Baluard, Bòlit, Centre d’Art Contemporani de l’Ajuntament de Girona, Centre d’Art LE LAIT – Laboratoire Artistique Internationale du Tarn (Albi, França), Bureau des Arts et des Territoires de Montpelier (França), Sputnik Oz de Bratislava (Eslovàquia) i Fondazione per l’Arte de Roma (Itàlia). A l’estada de l’artista resident d’Es Baluard, hi col·labora Addaya Centre d’Art Contemporani (Alaró) els quals, així mateix, han participat en diversos projectes europeus. El procés desenvolupat per Pierre Pauze tindrà lloc i s’anirà fent visible a l’Observatori d’Es Baluard a mesura que avanci en la seva investigació.

Les residències de “The Spur” dediquen especial èmfasi a la feina i els processos creatius, i comptaran amb la tutoria d’experts. Respecte al projecte específic de Pierre Pauze, Water Memory, està tutoritzat per Tolo Cañellas i preveu la creació d’una escultura que permeti veure el moviment molecular de l’aigua sota diversos efectes, com el de la música, els sentiments o l’estat mental. A partir de la interacció de l’escultura amb el públic, durant un happening, es realitzarà una peça de videoart que serà l’obra final a exposar. Amb Water Memory, Pierre Pauze busca analitzar el problema de la memòria de l’aigua així com de les propietats bioquímiques que la converteixen en vector d’informació vibrant.

