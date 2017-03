Performance teatral de Han Nefkens a la Fundació Tàpies

annaïs miró

La Fundació Antoni Tàpies, al carrer Aragó, 255, de Barcelona, proposa per al dia 5 d’abril de 2017 a les 19h. una performance teatral dins el cicle “Paraules prestades” en el marc de l’exposició “Oriol Vilanova. Diumenge” interpretada pel col·leccionista d’art Han Nefkens. El col·leccionista declara l’amor incondicional a la seva col·lecció. Sense dissimular, constata la felicitat que li produeix. Paraules sinceres i conegudes emfatitzen la cega i de vegades dolorosa intensitat dels sentiments que l’uneixen a la seva col·lecció. La Fundació Antoni Tàpies ofereix, en el marc de l’exposició “Oriol Vilanova. Diumenge”, un cicle de tres obres teatrals escrites pel creador de Manresa en col·laboració amb el Teatre Nacional de Catalunya i l’Institut del Teatre. Es tracta de l’obra “Paraules Prestades” (2016), interpretada per Han Nefkens, i de les peces teatrales “Adéu” i “H” (2017), dirigides per Xavier Albertí en sessió doble. El cicle es desenvolupa íntegrament a la Fundació Antoni Tàpies i és possible adquirir un abonament conjunt per assistir a totes les actuacions. Les ‘performances’ i textos teatrals d’Oriol Vilanova constitueixen una meditada ironia sobre la obsolescència, l’anacronisme, la sospita del frau i la delirant compulsió que afecta tota forma de col·leccionisme, de la qual ell mateix n’és víctima.

Etiquetes: Fundació Antoni Tàpies · Hans Nefkens · Oriol Vilanova · performance teatral