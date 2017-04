Perejaume i Mariana Draper rebran l’homenatge dels Premis GAC 2017

Els Premis GAC – X Nit del Galerisme, que se celebraran el dia 30 de maig al Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), retran un doble homenatge: el Premi Honorífic – Fundació Banc Sabadell, a la trajectòria artística, a Perejaume i el Premi Honorífic – Fundació Banc Sabadell, a la trajectòria galerista, a Mariana Draper.

Perejaume (Sant Pol de Mar, 1957) reconegut a vegades com l’artista poeta, comença a exposar la seva obra pictòrica a mitjans dels anys setanta, però ben aviat introdueix altres recursos expressius com els textos, les fotografies o els vídeos. La natura és un eix temàtic recurrent en la seva obra perquè, segons l’autor, li obre la possibilitat d’interrogar-se sobre un ampli ventall de qüestions. És a través de la natura, que estableix un ric diàleg entre la representació de les coses i les coses en si mateixes, entre l’espai protegit del museu i el món que en queda fora. Trenca els artificis de la tradició artística per bastir un discurs poètic que l’aproxima a la terra. La consideració de la llengua com una part consubstancial de les mateixes coses fa que Perejaume pugui traspassar amb comoditat la feble frontera entre la creació plàstica i la literària. Ha publicat diversos llibres d’assaig i de poesia, entre ells Oïsme (1998), Obreda (2003), Pagèsiques (2011) i Mareperlers i ovaladors (2014). L’artista exposa regularment i algunes de les mostres a destacar són: “Deixar de fer una exposició” (MACBA, 1999), “Ai Perejaume, si veiessis la munió d’obres que t’envolten, no en faries cap de nova!” (La Pedrera 2011) i “Maniobra de Perejaume” (MNAC, 2014). L’any 2005 l’artista rep el Premi Nacional d’Arts Visuals atorgat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el 2006 el Premio de Artes Plásticas atorgat pel Ministerio de Cultura de l’Estat Espanyol.

Mariana Draper (Barcelona, 1955) funda la seva pròpia galeria, la Sala Dalmau, amb el seu pare Francesc Draper, l’any 1979. Des de llavors, exposen periòdicament l’obra d’artistes contemporanis com Miguel Peña (Madrid, 1951), Jorge Gay (Saragossa, 1950), Manolo Belzunce (Llorca, Múrcia, 1944), Jordi Amagat (Girona, les Planes, 1956) o Juan de Andrés (Arévalo, Uruguai, 1941), entre d’altres.

La Sala Dalmau es caracteritza per presentar l’obra de pintors que pertanyien a l’Avantguarda Històrica i a l’Escola Espanyola de París, sobretot la dels artistes que per motius polítics i socials eren poc coneguts al nostre país. Des de la galeria sempre han mantingut una relació molt estreta amb els artistes, fet que ha permès que alguns d’ells hagin exposat la seva obra durant més de 37 anys, com Manuel Ángeles Ortiz (Jaén, 1895 – París, 1984), Eugenio Granell (1912 – 2001), Jacint Salvadó (Tarragona 1892 – Marsella 1983) i J. Fín (Barcelona, 1916 – París, 1969), entre d’altres. També a la Sala Dalmau es realitzen exposicions de grup dedicades a l’Avantguarda Històrica internacional, destacant la que es va dedicar a Le Corbusier “La peinture: Ce labeur secret”, del 18 novembre del 2008 al 17 de gener del 2009, amb motiu dels 30 anys de la galeria. A partir dels anys 90, s’incorpora un nou cicle d’exposicions a la seva programació, on l’eix és Joaquín Torres-García (Montevideo 1874 – 1949), el seu entorn i l’Escuela del Sur. La relació de la Sala Dalmau amb el món de Torres-García ja venia de lluny i s’incorporen membres del seu taller com són José Gurvich (Lituània, 1927 – Nova York, 1974), Julio Alpuy (Cerro Chato, Uruguai, 1919 – Nova Y ork, 2009), Alceu Ribeiro (Artigas, Uruguai, 1919 – Palma de Mallorca, 2013), Augusto Torres (Terrassa, 1913- Barcelona, 1992) o l’escriptor i filòsof del grup Guido Castillo (Montevideo, 1922 – Barcelona, 1910).

La galeria ha rebut dos premis ACCA (Associació Catalana de Crítics d’Art) els anys 1999 i el 2005.

Els premis honorífics GAC de les edicions anteriors

Els artistes que anteriorment han rebut el guardó honorífic dels GAC són: Sean Scully (2016), Susana Solano (2015), Alfons Borrell (2014), Antoni Muntades (2013), Richard Hamilton (2012), Jaume Plensa (2011) i Antoni Tàpies (2010). El premi honorífic al galerista es va lliurar per primera vegada l’any passat i fou per a Francesc Mestre.

Sobre els Premis GAC – X Nit del Galerisme

El Gremi de Galeries d’Art de Catalunya va organitzar els primers Premis GAC al 2008, al comitè dels quals s’hi va afegir l’Associació Art Barcelona a partir de l’any següent. Des de la seva tercera edició se celebren al MACBA, convertint-se en una cita anual on hi participen tots els sectors culturals a favor de la projecció de l’art i del galerisme. Els Premis GAC són un homenatge a personalitats i agents culturals que, gràcies al seu coneixement i integració en el marc de l’art i el galerisme catalans, assoleixen un paper destacat en el mercat artístic i la promoció d’artistes en l’àmbit nacional i internacional.

En aquesta edició del 2017, els Premis GAC han quedat definits en vuit categories: Premi a l’artista consolidat per la millor exposició en galeria; Premi DKV a l’artista emergent per la millor exposició en galeria; Premi a la crítica; Premi al mitjà de comunicació; Premi a la millor exposició històrica en galeria; Premi a la millor programació en galeria; Premi al col·leccionisme i Premi al comissariat.

Els noms dels vuit guanyadors es faran públics la nit del dia30 de maig, en una gala d’entrega que començarà a les 20.30 h. al MACBA.

A les imatges, a dalt, Perejaume i a sota, Mariana Draper.





Etiquetes: Associació Art Barcelona · Fundació Banc Sabadell · Gremi de Galeries d'Art de Catalunya · MACBA · Mariana Draper · Perejaume · Premis GAC 2017