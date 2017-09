Pedro Moreno a la Galeria Modus Operandi

La Galeria Modus Operandi inaugura el 16 de setembre a les 12 h. Des d’un altre mirall de Pedro Moreno.

Pedro Moreno és un artista amb una gran trajectòria vinculat al món de les arts escèniques, en teatre ha treballat amb directors de la talla de Jose Carlos Plaza, Josefina Molina, José Tamayo o Pilar Miró. Amb aquesta última, també col·labora en cinema, guanyant el Goya en la categoria de Millor Disseny de Vestuari per “El gos de l’hortolà”. El seu segon premi de l’acadèmia, el guanya pel vestuari de “Goya en Burdeos” del director Carlos Saura, amb el qual de nou coincideix en “Salomé” i en l’òpera “Carmen”. Però Pedro és i ha estat sempre pintor, un pintor que treballava en la intimitat i que per fi mostra el seu treball. Modus operandi presenta Des d’un altre mirall. Pintures de Pedro Moreno un recull pictòrica que es caracteritza per ser visionària, mística i interiorizante, en la qual l’experiència emocional i espiritual de la realitat està per sobre d’una comprensió analítica de cada peça. Pedro Moreno ha dut a terme una col·lecció de retrats que ens sorprenent per la seva capacitat de commoure la sensibilitat més profunda de qui els contempla; l’espectador es veu reflectit en aquests retrats de personatges espantats, dolguts, amenaçats per un entorn hostil.

