Pàtric Marín a la Galeria Fotogràfica ilmondo

Galeria Fotogràfica ilmondo inaugura el 2 de febrer, a las 19.30h., YOZ, història natural de Pàtric Marín (Flix, 1979). La mostra es podrà visitar fins al 25 de març del 2017.

“Els protagonistes de «YOZ. Història Natural» són branques, fulles, sorra, pedres, flors, mosquits… la invisible estructura vital del bosc, part ineludible de la cadena que conformen el seu petit univers. Quan vaig començar el projecte no sabia que estava buscant realment, estava fotografiant compulsivament les estructures més fràgils que conformen el bosc, volia retratar-ho tot i donar-li visibilitat, importància. No recordo exactament quantes fotografies he necessitat fer per resoldre el projecte, crec que han estat més de tres mil… però molt poques han estat les que realment han desprès suficient misteri. La sèrie final, són unes 35 fotografies. Cada imatge era un nou descobriment que em permetia indagar per buscar noves preguntes. Utilitzo la llum per separar l’ens de les penombres, donar-li importància i vida pròpia. Són aquests elements els qui acaben emanant llum, com els estels que es consumeixen amb la seva pròpia energia”, explica Pàtric Marín.

Etiquetes: Galeria Fotogràfica ilmondo · Pàtric Marín