Parets que muten: els “alliberaments de la realitat” de Raquel Porta-Varó

Raquel Porta-Varó, a través del seu projecte Alliberaments de la realitat / Alliberaments d’identitat / Alliberaments d’espai, incideix en una línia d’investigació que busca una nova definició espacial per al medi escultòric, desenvolupada per mitjà de la injúria de l’obra. Es tracta d’una experiència artística-sensorial per a l’observador, que converteix les obres en estímuls tàctils i visuals i que animen la interacció entre el contemplador (públic), l’objecte contemplat (obra) i l’espai expositiu on concorren l’un i l’altre. El context es transforma, la sala pateix pertorbacions i es generen protuberàncies a les parets. La sala muta per transformar-se en un espai íntim.

Aquesta exposició, comissariada per Rocío Guijarro, forma part del cicle Art a la Casa Bardín, impulsat per l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert dins la seva missió de promoure la cultura i l’art. Aquest cicle, que va iniciar el seu camí fa quatre anys, manté la proposta del format artista/comissari, la trobada entre ambdós i les visites guiades. En aquesta edició s’ha introduït el canvi substancial, impulsat pel doctor José Ferrándiz Lozano, director del Gil-Albert, i aprovat per la Junta Rectora de l’organisme, de que sigui el resultat d’un concurs públic.

L’exposició s’inaugura el 14 de març i es pot visitar fins al 26 d’abril a la Casa Bardín (c/ San Fernando, 44) d’Alacant. A les 8 del vespre del 28 de març hi ha una visita guiada i també a les 8 del vespre del 18 d’abril hi ha una trobada amb l’artista i la comissària.

