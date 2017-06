Paraules i imatges de Tomasa Martín a l’Espai Cavallers

annaïs miró

Del 16 de juny al 29 de juliol, l’Espai Cavallers, al carrer Cavallers 31-33, de Lleida, acull l’exposició Imatges + Paraules de l’artista, de Tomasa Martín. Un gos, llibres, retalls de diari, infants…. són els temes que ens mostra l’artista Tomasa Martín a l’exposició que té com a títol “PARAULES + IMATGES”. En algunes de les 25 obres que es presenten l’interès de l’artista s’ha centrat en integrar el llenguatge de l’escriptura amb la imatge. És a dir, tan l’estètica de les paraules com el contingut del missatge, configuren el sentit de l’obra per anar més enllà d’allò que la pròpia imatge suggereix. En general, les obres de la Tomasa Martín són un conglomerat de sensacions materialitzades en la representació de les coses més quotidianes, quasi sempre figuratives, plasmades moltes vegades en un fons descontextualitzat i delicadament treballat que a través del color s’endinsa en el camp de l’abstracció, i ens transmeten un agradable ambient d’intimitat, assossec i tranquil·litat. També, la seva pinzellada minimalista, el clar domini del dibuix, la llum i l’espai atmosfèric, que envolta els objectes plasmats, són trets identificatius del seu treball. La preparació de la tela o fusta és indispensable per a què les seves obres transmetin la sensació d’estar davant un espai que deixa anar tot el seu misticisme. Predominen els tons clars: ocres, grocs, grisos. Amb tocs de colors intensos com vermells i verds. A través del seu domini de la tècnica pictòrica, ja sigui en paper, fusta o tela la Tomasa Martín transmet una gran sensibilitat i espontaneïtat.

