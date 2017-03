Pablo Rosendo guanya el Concurs de Còmic SENER

annaïs miró

L’il·lustrador Pablo Rosendo, guanyador de la darrera edició del Concurs de Còmic SENER a Espacio lliura el projecte complet que l’ha fet guanyador. Amb “Una trayectoria estelar”, l’il·lustrador gallec ja ha lliurat el còmic complet, de vuit pàgines. Rosendo va optar per explicar la història de la companyia des dels ulls d’un nen, “que és el que s’adaptava més bé a la meva manera de dibuixar”, apunta. Així, en el seu treball explica com un directiu de Sener arriba a una escola a explicar el mig segle de l’empresa i com un nen va imaginant que ell és el protagonista d’aquesta història i arriba a fer negocis amb la Nasa. El jurat va escollir el seu treball per ser el que plasma més bé la trajectòria de l’empresa en aquests 50 anys d’activitat en el sector espacial. També s’han tingut en compte la qualitat dels dibuixos, la originalitat, la vitalitat i l’optimisme a l’hora de transmetre els missatges clau del cinquantè aniversari. Pablo Rosendo va néixer a Vigo fa trenta-dos anys, va estudiar a l’Escola Superior de Dibuix Professional de Madrid. Ha treballat com a animador i ha publicat il·lustracions en diversos llibres infantils. Actualment, es dedica professionalment a la il·lustració, col·labora en vàries revistes i amb el Reial Club Celta de Vigo. Amb el lema “Una trayectoria estelar”, Rosendo ha guanyat mil euros amb el còmic Aprendiendo, jugando, imaginando. SENER en Espacio participa en més del 70% dels projectes de ciència de l’Agència Espacial Europea. També ha subministrat més de 270 equips i sistemes en satèl·lits espacials a altres agències com NASA (Estats Units), JAXA (Japó) i Roscosmos (Rússia).

