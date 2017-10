Nova programació al Centre Andalús de la Fotografia sota la direcció de Rafael Doctor Roncero

El Centre Andalús de la Fotografia obre una nova programació sota la nova direcció de programes de fotografia de Rafael Doctor Roncero. La programació comença amb la celebració de la I Trobada de Creació Fotogràfica d’Andalusia que tindrà lloc entre els dies 31 d’octubre i 3 de novembre de 2017 a l’hotel Natura de Rodalquilar, Parc Natural Cap de Gata-Níjar, Almeria, i la inauguració, el dia 2 de novembre, a la seu del CAF, de l’exposició Un cert panorama. Recent fotografia d’autor a Andalusia, comissariada per Jesús Micó, en la qual es planteja un recorregut per la nova fotografia andalusa. Com a part de la presentació d’aquesta programació, el performer Marc Montijano realitzarà una versió de la seva acció Metamorfosis, per a la qual comptarà amb diversos voluntaris. Així mateix, a la seu del CAF, es presenta el nou disseny de la biblioteca amb l’exposició de les portades de la mítica revista Nueva lente. I, a més, s’obre un nou espai expositiu: la sala Jordi Rueda, amb la mostra realitzada per l’associació Aqüífers vius que planteja la problemàtica sobre l’aigua a la província d’Almeria.

