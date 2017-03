Nova edició de la Fira ALMONEDA a Madrid

annaïs miró

Del 25 de març al 2 d’abril de 2017 i organitzada per IFEMA tindrà lloc una nova edició de la Fira ALMONEDA, al pavelló 10 de la Fira de Madrid. ALMONEDA, Fira d’Antiguitats, Galeries d’Art i Col·leccionisme celebra una nova edició que posarà a disposició de tots els visitants una gran diversitat d’obres d’art; diverses èpoques, estils i tècniques es barrejaran per als amants de la pintura. Des de peces clàssiques dels segles XV a XIX o les creacions emmarcats dins de les Avantguardes del segle XX, fins a les obres d’artistes contemporanis. Durant nou dies, el pavelló 10 de la Fira de Madrid proposa un apassionant recorregut per la Història de la pintura posant a l’abast de la mà dels visitants un gran ventall no només d’estils, tècniques i èpoques, sinó també de preus. Una completa oferta capaç de cobrir els gustos de tothom. ALOMAR, fundada el 2006, està especialitzada en obra gràfica original i obres de gran format de diferents artistes de renom com Alfonso Albacete; Rafael Canogar; Martín Chirino o Carmen Laffón. A la Fira proposarà obres com Orio, 2012, d’Alfonso Albacete, una serigrafia a 40 tintes sobre paper Arches 400 grs., o La Espiral 2, de Martín Chirino, un aiguafort sobre paper paperki. Per la seva banda, DAVID CERVELLÓ GALERIA D’ART presentarà a ALMONEDA un espai amb pintura de diferents autors com Clavé, Tápies, Miró, Dalí, Barceló, Mir, Casas, Rusiñol. La GALERÍA HISPANICA, fundada a Madrid el 2001, està especialtzada en art modern i contemporani (pintura, obra gràfica original, escultura i fotografia) En aquest cas, mostrarà una selecció d’obres d’artistes consagrats moderns i contemporanis: Juan Genovés, Antonio Saura, Joan Miró, Mel Bochner, Hugo Fontela, Xavier Mascaró, Mr Brainwash, Rafael Canogar, Agustín Redondela, Cirilo Martínez Novillo, Luis García Ochoa, Menchu Gal, Emilio Grau Sala, Maria Antonia Dans, Antoni Tápies, Miquel Barceló, Antoni Clavé,… Entre su amplia oferta, destaca la obra Ascending Nimbus, 2016, de Rafael Barrios; Irene VIII,2002, de Manolo Valdés; Art is All Over, 2016, de Mr. Brainwash.

Etiquetes: Almoneda · galeria Hispànica · ifema · pintura