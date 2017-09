Nova convocatòria del concurs Internacional de Fotografia Alliance Française

El concurs internacional de Fotografia Alliance Française en Espagne i EFTI, Centre Internacional de Fotografia i Cinema, busca el millor de la fotografia contemporània internacional i té com a objectiu descobrir a autors de talent i facilitar el desenvolupament dels seus projectes fotogràfics.

En vista de l’èxit d’anteriors convocatòries, el Concurs s’ha revelat com una cita de referència en el calendari dels esdeveniments relacionats amb la Fotografia a Espanya.

La seva fortalesa i consolidació, es mesura per diversos paràmetres: el nombre de concursants cada vegada més gran, el ressò social, la qualitat de les obres presentades així com el nivell del Jurat – integrat per professionals amb molt de prestigi en l’àmbit de la Fotografia -i , molt especialment, la ferma voluntat de l’Alliance Française de consolidar el futur del Certamen a través de la seva nova col·laboració amb EFTI.

Podran participar en el concurs qualsevol fotògraf / a en la mesura que el seu treball reuneixi les característiques detallades en les bases, independentment de la seva nacionalitat i edat. El concurs està obert a qualsevol temàtica, tècnica i disciplina fotografia, incloent el collage fotogràfic.

El jurat està compost de:

• François Hebel, director Trobades d’Arles de 2001 a 2014 i director actual del Mes de la fotografia del Grand Paris i del Festival Foto Indústria Bolonya 2017.

• Carlos Gollonet, Conservador en cap de fotografia de la Fundació MAPFRE Institut de Cultura.

• Lucia CASANI, directora de La Casa Encendida, Madrid.

• Pilar Citoler, Col · leccionista d’Art, Madrid.

• Maria SANTOYO, comissària d’exposicions, Espanya.

• José Luis AMORS, Director del grup EFTI, Madrid.

• Jean-Paul LEFÈVRE, director de l’Alliance Française de Madrid i Delegat general de la Fundació Alliance Française a Espanya a partir del 2017.09.01.

La cerimònia de lliurament dels premis tindrà lloc a la Residència de França a Madrid i estarà presidida per l’ambaixador de França a Espanya. Els participants premiats tindran obligació d’assistir al lliurament del premi corresponent. L’organització es farà càrrec d’ajudes al transport per aquest concepte.

La decisió del jurat tindrà lloc abans del dia 2017.10.30. La decisió del jurat és inapel·lable. Cada membre del jurat disposa d’un únic vot. El resultat de la decisió del jurat serà notificat personalment als guanyadors i publicat posteriorment en les web de l’Alliance Française de Madrid i EFTI.

Amb els treballs del guanyador, es realitzarà una exposició que girarà per les diferents seus de l’Alliance Française a Espanya. La presentació a Madrid es farà a la sala d’exposicions de EFTI. La producció de l’exposició anirà a càrrec dels organitzadors. La durada de cada exposició serà d’aproximadament 30 dies, en EFTI i en cada Alliance Française a Espanya. Els organitzadors del concurs es reserven el dret a seleccionar les fotografies pertanyents a la sèrie guanyadora que seran exhibides, adaptant aquesta sèrie a les característiques dels seus espais expositius.

A la imatge, cartell del concurs internacional de Fotografia Alliance Française en Espagne i EFTI, Centre Internacional de Fotografia i Cinema.