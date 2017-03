Nou cicle “Gaudir de l’Art” al CaixaForum Girona

annaïs miró

Els dimarts 7, 14, 21 i 28 de març de 2017 a les 19h., el CaixaForum Girona, al carrer Ciutadans, 19, presenta el nou cicle “Gaudir de l’Art”, conduït per l’assagista i catedràica en Història de l’Art per la Complutense de Madrid, Estrella de Diego. En aquesta edició, el cicle transitarà per quatre obres mestres de la Phillips Collection. Aquestes sessions permetran llegir obres d’art diferents. Les obres seleccionades seran el punt de partida per conèixer els seus autors, abordant qüestions que traspassen l’àmbit estricte de les obres i reflexionen sobre qüestionaments compartits. La primera sessió anirà dedicada a Jean-Auguste-Dominique Ingres i l’obra “La petita banyista” (1826). Ingres és un pintor conegut sobretot per les pintures d’harems, on es mostren certs somnis d’aquell orientalisme que es construeix des d’Occident. Aquesta pintura serà l’excusa perfecta per acostar-se a la seva producció i a tota una tradició d’harems i banyistes que conduiran fins a Picasso. La segona, Edouard Manet i “El ballet espanyol” (1862). Es partirà d’aquesta imatge de Manet sorgida d’aquella fascinació per allò espanyol, per conèixer aquella moda (amb molt d’estereotip cultural) i tota una tradició nascuda a Europa, al segle XIX, com un exotisme. La tercera es dedicarà a Henri Fantin-Latour i els seus “Préssecs” (1869), i es reflexionarà sobre la pregunta: Per què hi ha gèneres que sembla que se situen per sota d’altres, com és el cas de les natures mortes? Prenent com a punt de partida aquesta obra, se centraran en fortuna crítica del gènere i les seves noves claus de lectura. La darrera sessió anirà sobre Georgia O’Keeffe i l’obra “Pattern of Leaves” (1926), una de les pintores nord-americanes més famoses del segle XX, la molestava la manera en què els crítics veien a la seva obra corporeïtats que requerien ser cobertes. Què pintava en realitat aquesta pintora? Quina era la seva recerca en el camí de la Modernitat dels Estats Units?

