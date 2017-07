Noguera visita el Casal Solleric per refermar l’aposta per la cultura

El batlle de Palma, Antoni Noguera, acompanyat de la directora general de cultura, Francisca Niell, han visitat el Casal Solleric en el seu primer dia de feina a Cort com a nou batlle, coincidint amb la incorporació del nou director general d’Arts Visuals i Programes Públics de l’Àrea de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística, Sebastià Mascaró.

Mascaró, amb una llarga experiència en el sector, va ser nomenat la setmana passada per la Junta de Govern i ha explicat Noguera els grans trets per on vol encaminar la seva gestió i que passen “per una programació artística més transversal entre diferents àrees de l’Ajuntament i un Casal Solleric més obert a la ciutadania” i poder genera així nous públics per al Casal Solleric i el CAC ses Voltes.

Noguera ha recordat que l’Àrea de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística serà una àrea delegada del batlle, “com una mostra de la importància que volem donar a la cultura en el meu mandat”.

Etiquetes: Casal Solleric · Francisca Niell · Noguera · Sebastià Mascaró