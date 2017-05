Neix LARVA, a la recerca de nous talents artístics lleidatans

natàlia lloreta

L’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) de la Diputació de Lleida obre la convocatòria d’un nou concurs, LARVA, de caràcter biennal, amb l’objectiu de seleccionar artistes que configuraran una exposició col·lectiva, amb catàleg, a la sala Gòtica de l’IEI, del 21 de desembre de 2017 a l’11 de febrer de 2018, i que optaran al Premi de la Biennal.

LARVA neix amb la voluntat de donar suport al desenvolupament de projectes d’arts plàstiques i visuals, a la creació emergent i per donar a conèixer el teixit artístic de les Terres de Lleida. La intenció d’aquesta convocatòria és la recerca i difusió de nous talents artístics, emergents o poc consolidats, i fomentar la creativitat i les iniciatives artístiques dins el territori. Per aquest motiu, no es tracta de guardonar obres concretes sinó aquelles trajectòries que el jurat consideri susceptibles de rebre un impuls.

El termini de presentació de les propostes finalitza el 4 de juny de 2017. Totes les bases es poden trobar a la web de l’entitat www.fpiei.cat

A la imatge, vista general de la Sala Gòtica de l’IEI.

