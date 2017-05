MUTUO al Festival Loop amb Hannah Berestizhevsky

annaïs miró

Mutuo se suma al Festival Loop aquest mes de maig de 2017 de la mà de Hannah Berestizhevsky i presenta una instal·lació de vídeoart titulada Body Memory. La inauguració de la instal·lació serà el 26 de maig a les 17h. a l’espai Mutuo, carrer Méndez Nuñez 7, de Barcelona, i es podrà visitar fins el 27 de maig. Les quatre peces presentades amb el nom de Body Memory beuen de la tradició del body art, estant directament relacionades amb el cos. Hannah Berestizhevsky aka Mofuta és una artista dissenyadora i performer ucraïnesa instal·lada a Barcelona, on treballa en el seu propi estudi. Cada un dels vídeos tractarà un tema concret, utilitzant el cos com a expressió artística. Quan el cos fa de llenç dinàmic, cada pinzellada o intervenció està gravada a la carn, i per tant en la pròpia memòria física de l’artista. El concepte de ‘memòria corporal’ indica que el propi cos pot recordar esdeveniments que la ment tendeix a oblidar. Quan fa servir el seu cos com a instrument cada acció es transforma en un ‘record corporal’, el seu procés creatiu s’amplifica i les seves obres i ella es converteixen en un.

