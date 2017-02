Música, pintura i performance de sapologia a la Pictograma

annaïs miró

La Sala Pictograma de Castelló, a la Plaça de la Muralla Liberal, 1, acollirà del 24 de febrer a l’11 de març l’exposició Sape na temps (La sapologia d’avui), del pintor Dolet Malalau. Aquesta sala acollirà per primera vegada a Espanya la presentació del disc pòstum de Papa Wemba (una estrella de la rumba del Congo) que es complementarà amb una performance sobre la sapologia de Sapchic, un nou corrent originari del Congo relacionada amb l’elegància i el dandisme. La importància de la sapologia, molt lligada a la sabiduria del Papa Wemba, es lliga a un dels seus col·laboradors més propers, l’artista Malalau, el qual li va dissenyar una escenografia al seu vídeo “La Tigresse”. El sapeur de Sapchic ha revolucionat la sapologia incorporant la barreja de colors en les seves característiques vestimentes amb la ciència del color (couleurologie). L’aglutinador de tots dos personatges és el pintor Dolet Malalau, que pertany a una nova onada d’artistes del Congo contemporanis. La seva obra s’ha definit com la descripció de la poesia urbana, de la realitat postmoderna de les ciutats. La música també està molt present a la seva obra de marcats trets Art Brut. S’inspira en els barris populars on hi ha aquests curiosos sapeurs. Autodidacta, es mou entre els llenguatges de la figuració postcontemporània.

Etiquetes: Dolet Malalau · Papa Wemba · Pictograma · Sapologia