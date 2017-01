Museu Reina Sofia reprèn el cicle anual Museocinema

Fins el proper 18 de març, el Museu Reina Sofia reprèn el seu cicle anual de projeccions per a nens i adults Museocinema que, aquesta ocasió i sota el títol Sense etiquetes, presenta una sèrie de curtmetratges d’animació, ficció i documental que reflexionen sobre temes com els rols de gènere, les relacions familiars o la diversitat d’identitats en relació amb la sexualitat, a través de la fantasia i la metàfora.

El Museocinema d’aquest any està dirigit tant a nens a partir de 8, 10 o 12 anys d’edat (segons programa) com a adults i el seu objectiu és difondre propostes audiovisuals contemporànies que destaquen per la seva innovació a nivell narratiu i tècnic. Comissariada per Lourdes A. Villagómez, la present edició se centra en les dones en el mitjà audiovisual, ja sigui com a creadores o protagonistes de relats que qüestionen els estereotips de gènere i proposen imaginar infinites possibilitats de ser.

El cicle consta de quatre programacions diferents i d’un total de 29 curtmetratges de realitzadores d’arreu del món. Les 8 sessions previstes, d’una durada d’1 hora i 15 minuts cadascuna, es desenvoluparan fins al 18 de març tots els dissabtes a les 18.00 h. a l’Auditori 200 de l’Edifici Nouvel i, amb un aforament de 200 persones, el seu accés serà gratuït.

Etiquetes: Museu Reina Sofia