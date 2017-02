Mor el galerista i marxant Antoni Estrany

A conseqüència d’un infart ha mort a Barcelona el galerista Antoni Estrany (Barcelona, 1943). Ha estat un marxant i galerista apassionat per descobrir, donar suport i difondre els nous llenguatges de l’art contemporani, sense concessions i amb una alta exigència de qualitat. La seva trajectòria de quasi 50 anys fins a l’actual galeria Estrany – de la Mota, que compartia amb Àngels de la Mota, l’ha portat a treballar amb alguns dels artistes més rellevants de l’art contemporani català i també de fora, presentant exposicions que han enaltit el calendari artístic barceloní durant molts anys, a més de dur una intensa activitat en la projecció internacional dels seus artistes.

Antoni Estrany es va iniciar en la gestió de l’art cap al 1968, quan estudiava Geografia i Història. Amb el pas del temps, la seva activitat es va anar professionalitzant, de manera que al començament dels setanta ja col·laborava amb artistes com Robert Llimós o Sergi Aguilar. Paral·lelament, també en aquest període va començar a prestar atenció a l’escena internacional, portant a terme una tasca de recuperació de pintura espanyola escampada per Europa (Miralles, Saura…) que a l’estranger es cotitzava a un preu inferior. És el responsable de la modernització de la galeria Trece, a la qual es va incorporar l’any 1973 i on va introduir artistes com Sergi Aguilar, Frederic Amat o José Luis Pascual. El 1976 va abandonar la Trece per iniciar l’activitat de marxant independent.

L’any 1990 va inaugurar la galería Antoni Estrany. El 1996 la galeria d’Antoni Estrany i la d’Àngels de la Mota es van funcionar.

Des d’Art Barcelona, associació a què pertanyia Antoni Estrany, “lamentem profundament la seva mort, que considerem també una pèrdua important pel món de l’art contemporani al nostre país”.

Etiquetes: Antoni Estrany · Art Barcelona