Mónica Dixon guanya el Premi Torres García-Ciutat de Mataró 2017

Mónica Dixon amb Two scapes es va adjudicar el Premi Torres García-Ciutat de Mataró 2017, convocat per l’Associació Sant Lluc per l’Art. En el concurs s’hi ha presentat 332 treballs dels quals el jurat va seleccionar els quaranta finalistes que varen mostrar la seva obra a l’exposició que es va poder veure a l’Ateneu Fundació Iluro de Mataró del 8 de juny al 23 de juliol del 2017. Mónica Dixon, nascuda a Marlton, New Jersey (EEUU), resideix a Oviedo. També es van donar a conèixer els quatre guardonats: Jo Milne (Edimburg, Escòcia, 1966. Resident a Barcelona) per l’obra Conjugant amb cordes, III; Gonzalo Sicre Maqueda, (Càdis, 19676. Resident a Cartagena) per l’obra Playa de Levante; José Ángel Sintes (Maó, 1978. Resident a Alaior, Menorca), per l’obra s/t (joc nou) i Manu vb Tintoré (Ucle, Bèlgica, 1970, resident a Sales de Llierca, Girona), per l’obra Ce plat pays qui est le mien, nº 6. El jurat de la setena edició del Premi de Pintura Torres García-Ciutat de Mataró ha estat integrat per Juan Manuel Bonet, Glòria Bosch, Antoni Luis (que actua també com a secretari), Pilar Parcerisas i Antoni Perna.

El premi es va instaurar l’any 2005 i té caràcter biennal. L’èxit del Premi es basa en una considerable dotació econòmica (des de la tercera edició s’eleva a 9.000 euros), el prestigi del jurat i una acurada gestió i organització. Al llarg de la seva trajectòria, el Premi ha comptat en el jurat amb destacades personalitats del món de les arts com Daniel Giralt-Miracle, Arnau Puig, Francesc Rodón, Pilar Vélez, Josep Maria Cadena, Josep Guinovart, Ramón Manent, Julio Vaquero, Juan Manuel Bonet, Glòria Bosch i Pilar Parcerisas.

En les set edicions celebrades, el premi ha comptat amb 289 participants l’any 2005; 262 el 2007; 239 el 2009; 247 el 2011; 238 el 2013; 232 el 2015 i 332 el 2017. Enguany el 50 per cent procedien de Catalunya i l’altra meitat de la resta de l’Estat, principalment de Madrid i València. Hi ha participat 51 artistes estrangers, provinents de 21 països. Pel que fa als 40 finalistes, hi ha 15 dones i 25 homes, amb una mitjana de 44,5 anys d’etat.

A la imatge, Two scapes de Mónica Dixon.

