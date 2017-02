Mobile Week Barcelona supera les previsions

Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) ultima la seva primera edició de Mobile Week Barcelona, una iniciativa que ha proposat una reflexió oberta al voltant de la transformació digital i la tecnologia mòbil, que tancarà les seves portes el dia 26. El dia 20 de febrer es va iniciar aquest projecte que ha congregat a més de 2.000 visitants en propostes distribuïdes pels 10 districtes de Barcelona.

Mobile Week Barcelona ha plantejat una programació integrada per 10 diàlegs, 10 rutes i 10 creacions artístiques innovadores en més de 60 equipaments culturals i científics, espais d’innovació, centres d’investigació i universitats. A més, aquesta proposta ha comptat amb més de 60 ponents, nombrosos col·laboradors i amb 10 joves artistes que han estat els transmissors, mitjançant les seves obres, de la connexió cada vegada més evident entre l’art i el món digital.

Durant el cap de setmana es podrà assistir a les últimes activitats previstes dins de Mobile Week Barcelona. En concret, es realitzaran 5 noves rutes pels districtes de Gràcia, Sant Andreu, Les Corts, Eixample i Horta-Guinardó, que donaran a conèixer espais de creativitat, cultura digital, tecnologia i pensament de cada districte. D’altra banda, les 10 creacions artístiques seguiran obertes al públic fins diumenge 26 en les seves respectives ubicacions.

Els diàlegs

Els 10 diàlegs s’han organitzat en edificis emblemàtics de cada districte, com el Disseny Hub, MACBA o el Parc Tecnològic de Nou Barris. Més de 60 ponents, entre els que s’han reunit periodistes, investigadors, directors d’institucions de prestigi, rectors, professors i filòsofs, entre d’altres, han abordat l’impacte de la transformació digital a nivell social, cultural i econòmic.

Entre els ponents que han passat per aquesta primera edició de Mobile Week Barcelona destaquen Marc Vidal, consultor de transformació digital, Enric Puig, doctor en filosofia i professor de la UOC o Josep Ramoneda, periodista, filòsof i escriptor, entre altres. A nivell de contingut, el debat que va tenir lloc el passat 20 de febrer sota el títol ‘4a Revolució Industrial – Nova economia’, sobre el procés de transformació digital, va ser una de les sessions més multitudinàries. La sessió va comptar amb Aleix Valls, CEO de Mobile World Capital Barcelona, Luis Iván Cuende, CoFundador i CEO de Unpatent i el ja mencionat Marc Vidal.

Les creacions artístiques

Les 10 obres exposades en tota la ciutat han apropat a la ciutadania diversos registres artístics, com el video-art, el cinema, la pintura, l’escultura, la música, la fotografia o l’art urbà. L’exposició d’aquestes obres ha permès experimentar amb la creació artística com a vehicle de transmissió dels últims avenços tecnològics i la digitalització.

Peces com la realitzada per Random Hapiness han estat capaces de transformar el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) en un exemple d’innovació i tecnologia. En aquesta línia, les pintures de Xavi Julià, que mostren una Plaça Catalunya repleta de dispositius mòbils, són una eina per la reflexió sobre el nostre comportament diari i la nostra relació amb la tecnologia.

Les rutes inspiradores

Amb l’objectiu de redescobrir la Barcelona més innovadora, la iniciativa de MWCapital, ha plantejat rutes per espais singulars de cada districte. Durant el cap de setmana es realitzaran les últimes 5 rutes, ampliant així l’impacte de les mateixes i l’afluència de públic en una de les activitats amb millor acollida de la programació.

Entre les rutes realitzades fins el moment destaca la celebrada el passat 20 de febrer pel districte de Ciutat Vella. El punt de partida va ser Mobile World Centre, on els assistents van poder descobrir el primer Virtual Escape Room gratuït de la ciutat i es van endinsar en l’exposició A Mobile Story. Tot seguit, el grup es va traslladar al MACBA, on la comissària d’exposicions, Teresa Grandas, va presentar l’exposició Gelatina Dura. La ruta va finalitzar a l’Opera Sanfaina, on es va abordar el potencial de l’espai com a nou concepte d’oci gastronòmic.

