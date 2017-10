Miquel Vendrell, nou president dels arquitectes técnics catalans

El president del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona, Miquel Josep Vendrell, ha assumit recentment el càrrec de president del Consell català de col·legis d’aquesta professió, que agrupa els de Barcelona, Lleida, Tarragona, Terres de l’Ebre i Girona.

Vendrell, que ha assumit aquesta responsabilitat en substitució de Jordi Gosalves (president del Col·legi de Barcelona), considera prioritari col·laborar amb el legislador per evitar que s’obviï o menystingui la professió en la jurisdicció catalana o estatal. “Si podem intervenir en la fase de redacció, s’aconsegueix un text més ajustat i més ben elaborat en benefici de la nostra professió i de la societat en general ”, explica en aquest sentit. Vendrell posa com a exemple la Llei de l’Arquitectura de Catalunya, aprovada el mes de juny: “Si no hi haguéssim presentat al·legacions en la fase prèvia, ni tan sols s’hauria fet menció a la nostra existència”, subratlla. En la mateixa línia, el Consell ja ha presentat al·legacions a la futura Llei de territori i en farà seguiment durant el tràmit parlamentari.

Miquel Josep Vendrell va ser nomenat president del Col·legi gironí el novembre de l’any passat, en substitució de Joaquim Romans. L’ara també president del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya ho serà durant dos anys, ja que aquest és un càrrec rotatiu i bianual que assumeixen successivament els presidents dels cinc Col·legis catalans.

Una professió amb història

La figura de l’aparellador existeix oficialment a Catalunya des dels anys 30 del segle XX, mentre que l’actual titulació d’Arquitectura tècnica i edificació, que fa referència a la mateixa professió, va néixer als anys 60. Un aparellador és el responsable de la direcció de l’execució d’una obra i del control de qualitat dels materials. A més, està capacitat per assumir la coordinació en matèria de seguretat i la salut dels treballadors de la construcció, així com per gestionar processos immobiliaris, assessorar en les contractacions d’industrials i l’adquisició de productes, elaborar informes o fer peritatges, entre moltes altres capacitacions dins el procés de l’edificació.

