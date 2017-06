Mina Nasr, nou artista a Àfrica Centre 2017

Mina Nasr és l’artista convidat per Jiwar Creació i Societat, Plaça de la Vila 2 de Barcelona, per mostrar la seva obra a la ciutat comtal. En el marc del conveni amb Africa Centre i com a aportació al programa AIR, Jiwar acull cada any des del 2013 un artista africà en residència. Aquest any, entre més de 420 candidatures, Jiwar ha escollit l’artista d’origen egipci amb l’objectiu d’oferir un espai on desenvolupar la seva obra i establir vincles amb la ciutat i els artistes locals; fomentant així l’obertura d’una via de diàleg entre un creador d’imaginari no occidental i la pròpia ciutat.

Durant la seva estada a Barcelona, ​​Nasr presentarà una instal·lació a l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà) del barri de Gràcia del 2 al 15 de juliol, compartint espai amb Xabaca, un projecte a tres bandes Jiwar- Fundación Al Fanar -Novact, que va tenir lloc durant el mes de març 2017 i que compta amb la cantautora palestina Haya Zaatry, l’artista visual libanesa Fatima Mortada, les cineastes marroquines Houda Lakhdar i Sofia Aissaoui i la il·lustradora tunisenca Farah Ben Mansour.

Malgrat la seva formació com a escultor a la facultat de Belles Arts de la Universitat d’Helwan (El Caire, Egipte), Nasr treballa a través de gràfics, instal·lacions informàtiques i dibuixos, sempre remetent al contrast i dualitat pròpia de l’escultura expressada a través de llums i ombres.

Amb la seva obra, l’artista egipci busca explicar els canvis que experimenta la societat relacionada amb els esdeveniments sociopolítics que marquen l’actualitat. El seu treball és una crònica i crítica social fortament influenciada per dos successos que han marcat l’actualitat del seu país: La Primavera Àrab i la Revolució Egípcia.

Com a artista el seu objectiu ha estat expressar la seva individualitat enfront de la societat tractant problemes a què ens enfrontem en el nostre dia a dia relacionats directament amb els conceptes de llibertat i opressió. La reflexió sobre la condició humana està molt present en l’obra de Nasr, tractada a partir de la mateixa estructura del cos i sobre com aquest es relaciona amb el seu entorn, és a dir, amb l’entramat social que és la ciutat, posant l’accent en l’expressió de la figura depenent de la situació en què es trobi sigui assegut al metro o fent cua per votar. L’obra de Mina Nasr aconsegueix obrir un espai de diàleg amb el seu entorn a través de la crítica i la reflexió que promou en els espais públics en què mostra el seu treball.

A la imatge, Mina Nasr al costat d’un dels seus murals.

