“Mig Europa cau. Impressions de Josep Pla sobre la Gran Guerra”, a partir del 17 de juny

La Fundació Josep Pla inaugura l’exposició Mig Europa cau. Impressions de Josep Pla sobre la Gran Guerra, el 17 de juny a les 7 de la tarda. La mostra es pot veure fins al 6 de maig de 2018.

Com el seu títol indica, aquesta exposició se centra en les impressions de Josep Pla sobre la Gran Guerra, vinculant-les a un nivell més general, com és l’impacte que la Gran Guerra va tenir a la Catalunya neutral a nivell cultural, social i també econòmic; i com el seu record va afectar l’evolució política i cultural en els dècades posteriors. Analitza no només l’empremta de la Primera Guerra Mundial en l’obra i la biografia de Josep Pla, sinó també l’anàlisi del conflicte sobre el context baixempordanès, a les comarques gironines i a Barcelona, escenaris en els quals Pla va viure el conflicte. D’aquesta manera, la investigació pretén transcendir l’àmbit específicament intel·lectual i literari, per interpretar i mostrar les conseqüències de la guerra a nivell també econòmic i social. A través de les pàgines de les obres de Josep Pla i d’altres autors del moment es pot copsar l’impacte quotidià de la contesa bèl·lica malgrat la neutralitat oficial. Aquesta visió, degudament contrastada amb els materials d’arxius, biblioteques i hemeroteques, ofereix un panorama complet de la situació del moment i la forma com va ser viscuda a casa nostra.

La Fundació Josep Pla i la Càtedra Josep Pla (UdG-Grup62-FJP) han coproduït l’exposició i el catàleg corresponent Mig Europa cau. Impressions de Josep Pla sobre la Gran Guerra, comissariada per l’investigador, Francesc Montero (UdG).

A la imatge, Joan Baptista Coromina, Tomàs Gallart i Josep Pla. Fotografia per al programa de conferències sobre la guerra previst pel Comitè Pro-cultura de Palafrugell (Autor: L. Casanovas, Fundació Josep Pla, col. Carme Miquel Girbal)

