Mestres i deixebles a la Galeria Rafael Ortiz

La Galeria Rafael Ortiz, carrer Mármoles 12 de Sevilla. presenta del 15 de novembre de 2017 al 4 de gener de 2018 la mostra col·lectiva A la manera de, amb obres dels artistes José María Baez, Patricio Cabrera, Luis Cruz, Carlos Domingo, Teresa Duclós, Dorothea von Elbe, Carlos Forns, Curro González, Carmen Laffón, Marc Larré, Miki Leal, Nico Munuera, O / C, Juan Olivares, Javier Palacios, Emilio Parrilla, José Miguel Pereñíguez, Guillermo Pérez Villalta, Paco Reina, José Ramón Serra, Joan Suárez, Tactelgraphics, Ignacio Tovar, Daniel Verbis i Nelo Vinuesa.

A la manera de pretén que ens endinsem en una col·lecció privada -ficticia- per a això la seva presentació a manera de gabinet i les diferents tècniques representades -pintura, escultura, fotografia, dibuix, instal·lació-afegiran aquesta empremta real en la qual l’espectador, i el seu discerniment, seran tan fonamentals com les pròpies obres.

És freqüent veure en les cartel·les d’algunes obres dels museus frases com aquestes: “taller de …”, “escola de …”. També és comú veure en els catàlegs de subhastes: “atribuït a …”, “deixeble de …”, “seguidor de …”.

Aquesta exposició vol, d’una banda, reconèixer a aquells artistes anònims que per aproximació estilística o tècnica amb el mestre, estan en la història i, per altra, ser un gest de complicitat cap als protagonistes de l’art modern i contemporani.

Per això s’ha convidat a participar en aquesta mostra a una sèrie d’artistes contemporanis per tal que realitzin alguna obra d’acord amb la proposta d’aquesta exposició i, lògicament, en llibertat perquè cadascú triï l’autor de referència, circumstància aquesta que donarà riquesa al projecte.

En aquests temps en què dominen tant en el mercat com fins i tot en els mitjans de comunicació els artistes-estrella, és important reivindicar altres maneres de fer i, en aquest cas, l’afinitat electiva dels artistes envers altres que admiren o que van servir de guia per al desenvolupament de les seves carreres, ens ajudarà a entendre el camí triat per aquests.

A la imatge, obra de Juan Olivares.

