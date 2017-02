Més de 60 fotògrafs a la 5a edició del festival de fotografia Fineart Igualada

FineArt Igualada consolida la seva posició com a esdeveniment referent en el món de la imatge i la fotografia, arribant enguany a la seva cinquena edició. Del 24 de febrer al 19 de març es poden veure 48 exposicions en diversos espais de la ciutat, alguns dels quals recuperats de forma efímera exclusivament per FineArt. S’hi pot veure l’obra de 39 fotògrafs, provinents de Mèxic, Brasil, Rússia, Bulgària, i també d’Andalusia, Madrid, el País Basc, Santa Cruz de Tenerife i d’altres de Catalunya i de 8 escoles de fotografia i imatge de Catalunya.

FineArt Igualada és un esdeveniment de renom a Catalunya i pioner en l’àmbit nacional, que apropa la fotografia i tot allò que l’envolta tant al públic en general, com als aficionats i, per descomptat als professionals de la fotografia. A més de les exposicions, FineArt Igualda es complementa amb un gran nombre d’activitats paral·leles, com són visites guiades, projeccions de pel·lícules i tallers per a grans i menuts.

Us podeu descarregar l’APP FineartIgualada per Android, i accedir a tota la informació a través de la web: www.fineartigualada.cat

