Més de 1,3 milions de persones visiten, el 2016, les exposicions de la Fundació Mapfre

Fundació Mapfre ha aconseguit els 1.372.365 visitants en les 22 exposicions que ha realitzat al llarg del 2016 a tot el món. A les sales d’aquesta entitat, situades al passeig de Recoletos (Madrid), han destacat les mostres Els fauves. La passió pel color, i divisionisme i futurisme. L’Art italià cap a la modernitat, que va ser la segona mostra més vista.

A la Sala Garriga i Nogués (Barcelona), l’exposició Renoir entre dones. De l’ideal modern a l’ideal clàssic, també ha tingut una gran acollida pel públic. La mostra de l’artista japonès Hiroshi Sugimoto, exposada a Madrid i Barcelona, ​​és l’exposició de fotografia més vista al llarg d’aquest any a la Fundació, seguida de Bruce Davidson. En l’àmbit internacional destaca El triomf del Color exposada a Sao Paulo i Rio de Janeiro, ciutat en què van visitar la mostra 749.679 persones i que ha estat la Millor Exposició Internacional del 2016, per l’APCA (Associació Paulista de Crítics d’Art).

El perfil majoritari del visitant de les exposicions d’arts plàstiques, segons les dades recollides per aquesta entitat a les seves sales d’exposicions, correspon amb el d’una dona adulta, major de 45 anys i amb estudis universitaris. No obstant això, els visitants de les mostres de fotografia, dones i homes gairebé al 50%, són més joves entre 31 i 45 anys i amb gran interès per l’art.

Pel que fa al grau de satisfacció, la gran de majoria dels visitants de les sales de Madrid i Barcelona recomana les exposicions i coincideix en classificar la seva visita com “molt interessant”. En aquest sentit, destaca, a més, la notorietat que té l’àrea de cultura en xarxes socials, amb més de 98.000 seguidors a Facebook, 55.300, a Twitter i 10.800, a Instagram.

Durant el 2017, Fundació Mapfre organitzarà prop de 20 exposicions, tant a les sales de Madrid i Barcelona, ​​com a les seus de diferents museus nacionals i internacionals com Fotomuseum La Haia (Països Baixos), Museu Amparo (Mèxic) i Jeu de Paume ( França).

Aviat, aquesta institució, inaugurarà les mostres del fotògraf nord-americà, Peter Hujar (Barcelona, ​​del 27 de gener al 30 d’abril) i Lewis Baltz (del 9 febrer al 4 juny) i Retorn a la Bellesa. Obres mestres de l’art italià dels anys 20 i 30 (25 de febrer al 4 de juny), que estaran obertes al públic a Madrid.

També organitzarà les mostres de fotografia Albert Renger-Patzsch. La perspectiva de les coses (Madrid, del 20 juny al 10 setembre 2017); Duane Michals (Barcelona, ​​del 30 de maig al 10 de setembre) i Nicholas Nixon (Madrid, 12 setembre al 7 gener 2018); així com una gran mostra dedicada al pintor espanyol Ignacio Zuloaga i una altra a l’escultor francès Rodin, que s’inauguraran en els mesos de setembre i octubre, a Madrid i Barcelona, ​​respectivament.

A les imatges, a dalt, Renoir a la Fundació Mapfre. A sota, façana de la fundació a Madrid.





