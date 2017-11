“Matar un comissari” d’Olga Taravilla a l’Espai 3er Esquerra

El dia 16 de novembre, a les 19.30 h, a l’Espai 3er Esquerra de CoEspai, s’inaugura l’exposició d’Olga Taravilla Baquero «Matar un comissari», amb la qual es conclou la programació «Amb intenció».

Amb intenció

«Amb intenció» és la programació anual i ha comptat amb la proposta «BlanC&Black» de Fina Morera (març), «El que falta a Girona» de Barbara Cardella (abril), «Desmemòria» de Núria Merino (maig-juny) i «Joguines?» de Rita Andreu, pierre d. la i Sebi Subirós, que va obrir la programació de tardor. El projecte d’Olga Taravilla, «Matar un comissari», que s’inaugura el 16 de novembre tancarà la programació d’aquest any 2017.

«Matar un comissari»

El projecte «Matar un comissari» d’Olga Taravilla Baquero té un punt de partida concret: la reflexió sobre el comissariat i qüestionar la seva necessitat en un espai singular com és l’espai 3er Esquerra de CoEspai. A vegades, sense adonar-nos-en, seguim camins marcats, intentem reflectir models sense detenir-nos a pensar massa en el perquè de tot plegat. Com, on i per què emergeix la figura del comissari? Quina és la seva funció? És necessari comptar amb aquesta figura sempre? Quines diferències hi ha entre aquesta figura i la figura de l’artista?

La historiografia assenyala un primer gir amb l’exposició «The Family of Man», organitzada l’any 1955 pel fotògraf Edward Steichen al MOMA de Nova York, com un punt d’inflexió. No és una exposició col·lectiva a l’ús, sinó que Steichen selecciona les fotografies que formen part de l’exposició sota una temàtica concreta.

Pel naixement del comissari-autor, tal com el coneixem ara, haurem d’esperar uns anys més i serà Harald Szeemann el primer a declarar-se ell mateix «Ausstellungsmacher» – faedor d’exposicions-. La Documenta de l’any 1972, comissariada per Szeemann marcarà un abans i un després. La consideració d’autoria del comissariat s’enfrontarà amb els artistes que veuen utilitzades les seves creacions per explicar altres idees. Són justament les idees el que comparteixen comissaris i artistes.

La materialització del projecte a l’Espai 3er Esquerra parteix d’aquesta idea, però l’Olga Taravilla la porta cap al seu terreny personal. Què significa «Matar un comissari» en el seu recorregut vital? La seva biografia ens parla dels primers anys de formació a l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona en l’àmbit de la pintura, l’escultura i el gravat. Més endavant, la bifurcació del camí cap a la part teòrica farà que la pintura quedi en segon terme fins a deixar els pinzells per les paraules. El projecte expositiu desplegat a l’espai mostra ambdues facetes i un retorn.

La seva exposició es podrà visitar a l’espai 3er Esquerra del CoEspai del 16 de novembre al 21 de desembre d’11 a 14 h i de 16 a 18 h.

El mateix 16 de novembre, durant la inauguració, i fins al dia 21 de desembre, es vendran participacions a 2€ per optar al sorteig d’una de les obres exposades.

