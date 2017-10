MARTE. Fira Internacional d’Art Contemporani de Castelló

Marte, la Fira Internacional d’Art Contemporani de Castelló, obrirà les portes de la seva quarta edició del 16 al 19 de novembre a l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló del 16 al 19 de novembre 2017.

Marte es diferencia d’altres fires per comptar amb un espai principal, Marte Curated, format per una selecció de 20 projectes comissariats; per abordar diferents àmbits de l’art contemporani com ara la música en Marte Music, la performance en MART Social, els llibres d’artista en Marte Editorial, el debat en Marte Lab i el treball d’institucions del sector a Marte Orbital; i per néixer amb la vocació de difusió entre tot tipus de públics.

Durant la fira es podrà veure obra d’importants artistes consolidats com Jesús Zurita, Santiago Talavera, Marcey Pey, Núria Torres i Yolanda Domínguez, a més d’una performance de la coneguda Miss Beix.

La fira està codirigida per Enrique Bocángelus i Joan Feliu i organitzada per 687 Utòpica al costat de la Diputació de Castelló, amb el patrocini de l’Ajuntament de Castelló i UBE.

Marte tornarà a convertir-se en novembre en una cita ineludible dins el calendari de l’art del nostre país. L’esdeveniment entén l’art contemporani com un mitjà capaç de vertebrar un discurs proper a la societat, a més de voler acostar el gaudi i adquisició a sectors normalment aliens a aquest tipus d’iniciatives. Una fira a la qual cada any s’acosten una mitjana de 10.000 persones provinents de diferents punts d’Espanya entre col·leccionistes i amants de l’art. Marte és una fira accessible a totes les butxaques amb un rang de preus que oscil·la entre els 1.000 i 6.000 euros.

Marte Curated és l’espai principal al voltant del qual orbiten la resta de seccions. Es tracta d’una secció, coordinada per Nacho Tomàs, formada per quatre comissaris que fan una selecció de galeries que al seu torn presenten un sol project d’un dels seus artistes.

D’aquesta manera, el comissari Nacho Tomàs ha triat a la Galeria Sicart amb un projecte de l’artista Ruth Morán, Herrero de Tejada presenta a Eloy Arribas, Espai Líquid a Teresa Moro, Espai Nuca a Nekane Manrique i Addaya Centre d”Art Contemporari comptarà amb obra de Fermín Jiménez Landa.

La comissària Lidón Sancho ha seleccionat les següents galeries: N2 Galeria amb Núria Torres, Silves Art Contemporani amb Carol Solar, Olivart Art Gallery amb Anna Llimós i la Galeria Shiras amb Ana Vernia.

Per la seva banda el comissari Miguel Mallol ha escollit la galeria Alba Cabrera amb un projecte de Calo Carratalá, La Carboneria amb Altea Grau Vidal, Juan Naranjo Galeria d’Art & Documents amb Marcel Pey i la Galeria Antònia Puyó amb Cristina Silván.

Finalment assenyalar un espai de comissariat general a càrrec dels directors de la fira Enrique Bocángelus i Joan Feliu en el qual es presenta a Menuda Galeria amb obra de l’artista Carles Asensio, el projecte Taronges amb Art amb obra de Santiago Talavera, Aula Nòmada amb José Ferrando Casany i El Museu del Rus amb les creacions de Jorge Carla. A això se suma una àrea dedicat als guanyadors del Premi Mart Nacional i Premi Mart Castelló atorgats a Efraim Ortega i Lucía Moya, respectivament. També en aquest espai es pot gaudir de la individual de l’artista convidat de la fira, que en aquesta ocasió és el de Ceuta Jesús Zurita presentat per la galeria Herrero de Tejada.

Marte Social és un altre dels punts forts de la fira per comptar amb un ric programa d’intervencions performatives i accions participatives sota el comissariat de Laura Serradilla.

Miss Beix, el personatge encarnat per Ana Esmith, realitzarà diferents performance durant el divendres i el dissabte. Un personatge que neix amb el clar objectiu de reivindicar el dret de tota dona a no estar perfecta tot el temps, el dret a jugar amb la pròpia imatge.

La performer i poetessa Violeta Nicolás ha preparat una peça molt especial que presentarà per primera vegada al públic amb la seva germana Miriam que té Sindrome de Down, dissabte a les 18h.

També el dissabte serà el torn de gaudir de l’art performatiu de Miguel Andrés el mantra és “”No concebo el món d’una altra manera que no sigui creant, investigant o reflexionant” “.

Finalment, diumenge, l’artista Yolanda Domínguez realitzarà l’acció participativa Gym Wim Session sobre el triomf del femení.

Marte Music, comissariat per Laura Serradilla, proposa el divendres 17, a les 18 h, una performance musical a càrrec de La rabera Eclèctica que abordarà el tema de l’autisme. La música, els seus cossos, l’escenografia i el videarte s’uniran per qüestionar i debatre sobre diferents realitats vitals articulats en conceptes com la rigidesa, la flexibilitat, la normalitat, la diferència o la capacitat de adaptació.

Mart Lab és l’espai dedicat a la reflexió sobre l’art contemporani, amb jornades de conferències i taules rodones organitzades per la Universitat Jaume i i el Consorci de Museus de la Generalitat Valenciana.El divendres 17 tindrà lloc una intervenció, conferència i taula rodona a càrrec de Axier Ariznabarreta, psicòleg expert en l’estudi de la consciència i mindfulness, i de l’artista disruptiu i psicomago Lázaro Totem, que abordaran l’efecte curatiu de l’art des del punt de vista de la ciència i la consciència de la ment humana.

Mart Editorial, comissariat per Norris, Bronson & Associats SLU, es compon de la següent selecció de editorials, que en aquesta ocasió prestarà especial atenció als llibres d’artista: Lunwerg, Phaidon, Taschen, Artika, Edicions Càtedra, Jot Down, Regne de Cordelia, Nórdica Libros, Gustavo Gili, llibres de l’Innombrable, Maeva, Edelvives, unària Edicions i la Direcció de Cultura i Patrimoni del Govern d’Aragó amb el Centre del Llibre Aragonès.

A la imatge, Jesus Zurita “Los Venenos” de la galeria Herrero de Tejada.

Etiquetes: Marte Fira Internacional d'Art Contemporani de Castelló