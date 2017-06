Marilyn i Warhol visiten Art Wanson de Marbella durant l’estiu

El 22 de febrer de 1987 Andy Warhol moria a Nova York. Aquest any es compleix el 30 aniversari de la seva mort i la galeria Art Wanson de Marbella li rendeix tribut amb una exposició commemorativa que reuneix 30 obres representatives de l’artista, més una suite especial d’homenatge realitzada per Abril, inspirada en el relat de l’escriptora cubana Wendy Guerra, titulada Norma de Cuba.

L’exposició, realitzada en col·laboració amb l’empresa especialitzada en art gràfic Rumor artworks, tindrà lloc del juliol 3 al 6 de setembre de 2017 a l’Art Wanson Gallery i a l’Hotel Marbella Club, un dels més emblemàtic i luxosos hotel de la Costa del Sol. Els preus de venda al públic de les obres presents a l’exposició oscil·len entre els 2.000 i els 15.000 €.

L’any 1970, Warhol comença a col·laborar amb l’editorial belga Sunday B. Morning. La idea original darrere d’aquesta aliança era jugar amb el concepte de producció en massa, fenomen que a Warhol li agradava reflectir a través del seu art. Tant la Suite Marilyn com la Suite de les Flors que es poden veure durant tot l’estiu a Marbella, són producte d’aquesta col·laboració i d’aquesta concepció de la cultura de masses. Aquesta queda reflectida en el revers de cadascuna de les obres exposades, en què Warhol va estampar amb un segell la inscripció en tinta negra ‘Fill in your own signature’, amb la qual pretenia donar la mateixa importància a la seva signatura que la de qualsevol un altre.

Aquestes serigrafies, molt difícils d’adquirir per la seva extrema raresa, estan realitzades en paper estucat de 300 grams i compten amb una mida de 91,5 x 91,5cm.

Etiquetes: Art Wanson · Marilyn · Warhol