Maria del Mar Bonet rebrà el Premi Enderrock a la Trajectòria

S’han fet públics els set artistes del cartell d’actuacions de gala que intervindran en la festa dels Premis Enderrock 2017 – XIX Premis de la Música Catalana que se celebrarà el dia 9 de març a l’Auditori de Girona. Joan Miquel Oliver, Miqui Puig i Gertrudis + Chambao completaran el programa musical que ja s’havia avançat amb la participació d’Els Amics de les Arts, Blaumut, Hora de Joglar i Sisa. La revista Enderrock es reserva encara la sorpresa de l’actuació d’obertura de la gala.

El duet format pels vallesans Gertrudis i l’andalusa Chambao serà la primera vegada que compartiran escenari després de presentar el clip “Tan lluny de tu”, el segon senzill del disc Ara volo alt (PromoArts Music, 2016) de la formació de la Garriga. Per la seva banda, el mallorquí Joan Miquel Oliver estrenarà un dels temes del nou disc que presentarà oficialment al festival Strenes de Girona un mes després de la Nit Enderrock, i el vallesà Miqui Puig interpretarà el tema en català “Vos trobava a faltar” inclòs al seu últim disc Escuela de capataces (Buenritmo / Lav Records, 2017). D’aquesta manera es completa un cartell de luxe en què totes les actuacions són estrenes de cançons en directe.

En la categoria de premis especials, Enderrock ha avançat la concessió a la cantant mallorquina Maria del Mar Bonet del Premi Enderrock a la Trajectòria per 50 anys de música i escenaris. Per la seva banda, el barceloní Gay Mercader rebrà el Premi Enderrock Estrella, considerat un dels promotors europeus més influents i un personatge imprescindible per entendre la història musical del país, just quan s’han complert 40 anys del mític concert que va organitzar dels Rolling Stones a Barcelona. Aquests dos guardons se sumen al Premi Enderrock d’Honor, que es va fer públic dies enrere, per al pianista Francesc Burrull.

A la imatge, Maria del Mar Bonet.

