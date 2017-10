Marcos Tamago porta “Anàbsi blanca” a la galeria Alfonso XIII

L’exposició que Marc Tamargo inaugura a la Galeria Alfons XIII (carrer Lagasca, 27) de Madrid el 18 d’octubre, a partir de les vuit del vespre, porta per títol Anàbasi Blanca i reuneix una vintena d’obres de petit, mitjà i gran format plasmades en llenç, taula i paper fet a mà. Es tracta d’un recull de peces realitzades al llarg d’aquest any 2017.

Anàbasi Blanca suposa una nova etapa per a l’únic ambaixador a Espanya de la l’empresa anglesa de belles arts, Winsor & Newton. La paleta de Tamargo es transforma i evoluciona des de la seva etapa kenyana, deixant enrere els ocres, els mostasses i els vermells als quals tenia acostumat el públic, deixa veure la influència africana, però la gamma cromàtica conté colors més europeus sent el blanc, el gris i el negre els grans protagonistes.

Però aquesta no és l’única mostra que Marc Tamargo té a Madrid, també forma part d’una exposició col·lectiva a la Smylife Collection Beauty Art, que enguany arriba a la seva tercera edició. Es tracta d’una exposició formada per 18 escultures del tors de Venus, però amb la peculiaritat que totes elles han estat intervingudes per artistes reconeguts. L’objectiu d’aquesta exposició és recaptar fons per a la Fundació Missatgers de la Pau a través d’una subhasta que es realitzarà al Museu Nacional Thyssen-Bornemisza el 20 de novembre a partir de les 19 hores.

A la Venus que ha intervingut Tamargo, l’artista asturià hi ha volgut reflectir la influència que han exercit sobre la seva vida les dones de la seva família: la seva mare i la seva germana.

Etiquetes: Marcos Tamargo · Winsor & Newton