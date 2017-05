Luis Olaso exposa per primer cop a la ciutat de la mà de Mirat Projects

Mirat Projects, c/ Blanca de Navarra , 8 de Madrid, presenta de l’11 de maig fins del 01 de juliol de 2017 Medousa, la primera exposició individual a la ciutat de l’artista bilbaí Luis Olaso.

Medousa o Medusa (en grec antic Μέδουσα Médousa, ‘guardiana’, ‘protectora’) era un monstre ctònic femení, que convertia en pedra a aquells que la miraven fixament als ulls. Aquesta exposició, comissariada per Ricardo Mirat, té com a leitmotiv el rostre humà, com a element capaç de definir la identitat de l’ésser, tant en la seva absència (en les pintures) com en la seva presència (en els maniquís). A l’obra d’Olaso, els cossos, majoritàriament femenins, són retratats sense cap i al contrari del que es pugui pensar inicialment, aquesta absència no resta dramatisme o identitat a les figures , sinó que ens fa veure que el retrat és una mica més intrínsec a l’interior humà que físic o morfològic.

Luis Olaso (Bilbao, 1986) ha exposat la seva obra en museus i galeries a exposicions individuals i col·lectives: Museu Pablo Picasso de Màlaga, Museu Zabaleta de Jaén, Ibercaja de Saragossa, Centre 14 d’Alacant, Aixerrota Art de Getxo i Galeria Abartium de Barcelona en d’altres.

La seva obra ha estat seleccionada com a finalista en certàmens tan prestigiosos com el de Premi de pintura i escultura Reina Sofia 2017, Biennal d’art contemporani de Cerveira (Portugal) 2017, Biennal d’art jove de Sabadell, Premi internacional d’art “Rafael Zabaleta”, premi Ibercaja pintura jove, etc.

A la imatge, “Blanc i negre. Figura absent” de Luis Olaso.

