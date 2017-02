Luis Lugán guanya el premi ARCO BEEP d’Art Electrònic

Aquest any, el Premi ARCO BEEP d’Art Electrònic a la seva dotzena edició ha recaigut en dues peces de l’artista Luis Lugán. Sense cap mena de dubte, Lugán és un dels referents històrics en la utilització de tecnologia en l’art. Artista polifacètic en el qual trobem qüestions òptiques, cinètiques i sonores, va formular a finals dels seixanta una obra de gran radicalitat que va donar lloc a les experiències del Centre de Càlcul. En els últims anys s’està revisant aquest període; en aquest treball la tasca de la Galeria José de la Mano està sent fonamental per conèixer la producció artística d’aquest període. A la Col·lecció BEEP, l’obra de Lugán vindria a formar part de les peces que subratllen els orígens de l’art tecnològic i interactiu.

També en aquesta convocatòria el jurat compost per Fernando Castro-Flórez, Roberta Bosco, Marie-France Veyrat i Vicente Matallana, ha decidit per unanimitat concedir sengles Premis Honorífics als artistes Daniel Canogar i Rafael Lozano-Hemmer en reconeixement a les seves trajectòries. Són dos artistes clarament representats, amb dues obres òbviament contundents, en la Col·lecció BEEP d’Art Electrònic, dues carreres fruit de la profunda amistat que els uneix.

A la imatge, obra de Luis Lugán.

