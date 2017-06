Lluís Ribas exposa al Balcó Foyer del gran teatre del Liceu

annaïs miró

Del 19 de juny al 2 de juliol de 2017, el Gran Teatre del Liceu acull l’exposició L’Alliberament de la dona de l’artista Lluís Ribas (El Masnou, 1949). “Don Giovanni, de Mozart versus l’Alliberament de la dona, de Lluís Ribas”: l’exposició de Ribas és complementària de l’opera Don Giovanni, de W.A. Mozart. Don Giovanni és un home que utilitza les dones al seu lliure albir, les sedueix, les embadaleix i les abandona. Per a ell la dona és un trofeu i el mitjà d’arribar-hi és la seducció. Pel tal de donar una altra visió a aquest mite que prolifera dins el teatre i la societat amb la imatge masclista del menyspreu, es presenta la col·lecció de pintures de Lluis Ribas L’alliberament de la dona com a contrapunt a aquest argument punyent per el gènere femení. Amb el simbolisme de l’embolcall dels plàstics dels quals cal sortir, Lluis Ribas argumenta sobre aquesta sèrie d’olis en què porta treballant fa anys: “Aquesta col·lecció està dedicada a la dona d’arreu del món que encara no ha pogut trencar amb els lligams socials i culturals que l’oprimeixen.”

Etiquetes: Liceu · Lluís Ribas