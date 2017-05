Lluís Barba exposa a la 57 Biennal de Venècia

annaïs miró

Dins del marc de la 57 Biennal d’Art Contemporani de Venècia, Lluís Barba presentarà la seva obra al Palazzo Mora, a Strada Nuova, 3659, de Venècia, formant part de la Mostra “Personal Structures”. La GAA Foundation ha convidat a Lluís Barba a participar en aquesta mostra col.lectiva dins dels Eventi Collaterali de la 57 edició de la Biennal. La seva obra hi serà present del 13 de maig fins al 26 de novembre del 2017. En aquesta ocasió, Barba ha triat la seva obra “Gassed. John Singer Sargent”, de la Sèrie “Travellers in Time”, on realitza una revisió subjectiva de l’art del passat tot estructurant una interrelació entre personatges històrics i personalitats contemporànies. Les seves obres parteixen d’allò quotidià, de la intolerància i dels problemes socials generats pel propi sistema. Introdueix missatges implícits amb els que pretén cridar l’atenció de l’espectador sobre els conflictes socials d’una manera desdramatitzadora. El “Guernica” com a teló de fons d’aquesta macabra coreografia teatral – de color vermell per la sang vessada en totes les guerres – ens alerta a no perdre la nostra memòria històrica.

La forma canvia, però la intencionalitat és la mateixa. Així es pot definir la trajectòria de Lluís Barba, que en els seus inicis com a pintor va evolucionar cap al tractament de matèries com ara resines amb pigments amb les quals realitzava composicions abstractes damunt de planxes metàl·liques d’impressió. La investigació de les resines li venia de la reflexió que es feia quan constatava que els materials que utilitzaven artistes com Tàpies o Guinovart tenien el perill de degradar-se. Aquest vessant l’estimulava el factor d’alquimista. D’altra banda, amb la utilització de materials de rebuig intentava llançar un missatge de consciència ecològica. Una sensibilitat social que al llarg dels anys ha mantingut i potenciat, tot i que formalment la seva obra ha canviat. Ara, Barba treballa la fotografia i les eines digitals per realitzar unes composicions corals en les quals dins d’un context d’obres significatives de la història de l’art encabeix diferents personatges contemporanis i històrics.

Etiquetes: Biennal de Venècia · Galeria Contrast · Lluís Barba · Palazzo Mora