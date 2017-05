L’IVAM dedica la setmana dels museus a les dones artistes

Una de les claus que marca la línia expositiva de l’IVAM és l’aposta per donar un tracte igualitari a les dones artistes. El museu no només els dedica mostres individuals, sinó que també programa conferències de dones rellevants en el món de l’art o adquireix obra per tal d’augmentar la presència femenina a la col·lecció.

Enguany el lema que el Consell Internacional dels Museus (ICOM) ha triat per a commemorar el Dia Internacional dels Museus és Museus i històries controvertides. “Si hi ha una qüestió de la qual vertaderament han de parlar els museus és de la presència desigual de les dones en les seves programacions”, subratlla el director de l’IVAM, José Miguel G. Cortés. I afegeix: “Els museus ajuden a construir la història artística d’una societat, i ja no es pot entendre la societat contemporània sense la presència destacada de l’art realitzat per dones”.

En els últims dos anys, l’IVAM ve apostant per donar visibilitat al treball de dones artistes i per impulsar la seva presència en el museu. És el cas de les mostres dedicades a Martha Rosler, Gillian Wearing, Ana Peters o Grete Stern l’any 2015; Dora García o Cabello-Carceller, l’any 2016 2016; o, per aquest 2017, Helena Almeida, Carmela García, les intervencions de Cristina Lucas (Jaén, 1973), i la pròxima exposició de Marina Núñez, creades ex profeso per ser exhibides a la façana del museu.

Així mateix, al setembre, l’IVAM dedica una exposició a analitzar la producció artística sorgida en països àrabs des de la perspectiva i la realitat de les dones, sota el títo En rebel·lia. Feminismes en el Pròxim Orient. Aquesta voluntat de recuperar artistes oblidades o no suficientment reconegudes també es manifesta a través de l’adquisició d’obres de dones per a la Col·lecció de l’IVAM, en la qual representen el 14% dels fons del museu, amb obres d’un total de 239 creadores.

Per la setmana dels museus l’IVAM a elaborat un programa d’activitats temàtic que s’inicia el 16 de maig i conclou el 21, amb obertura gratuïta del museu des del dijous fins al diumenge. A més, per cada compra que es realitza a la llibreria Dadá del museu, es regalarà un catàleg editat per l’IVAM entre una llista de títols d’exposicions de dones artistes.

A la foto, S/T (Marinera), 2009. Pilar Albarracín

Etiquetes: Cristina Lucas · IVAM · José Miguel G. Cortés · Marina Núñez · Martha Rosler