L’exposició fotogràfica “Caminos de Hierro” desembarca a l’estació de Còrdova

natàlia lloreta

Després d’inaugurar-se a Madrid l’abril del 2016, l’exposició itinerant Caminos de Hierro arriba a l’estació de Còrdova on es pot visitar fins al 13 de març. Aquesta exposició neix del concurs fotogràfic homònim impulsat per la Fundació de Ferrocarrils Espanyols i Adif que ha arribat a la seva 28a edició. L’exposició reuneix un total de 43 obres originals en paper i 136 obres en suport digital, seleccionades d’entre les 5.045 fotografies de 2.183 autors de 46 països diferents. Entre les fotografies exposades s’hi pot veure la sèrie “Train to Siberia”, primer premi del concurs, de la periodista i fotògrafa russa, Nataliya Kharlamova (Moscou, 1978). Aquesta exposició itinerant forma part de les accions de Responsabilitat Social Corporativa d’Adif, a través del Programa Estación Abierta. La pròxima parada serà Ciutat Real.

Etiquetes: "Caminos de Hierro" · concurs · fotografia