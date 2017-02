L’exposició de Ramon Casas a Sitges rep més de 38.000 visitants

L’exposició Ramon Casas, la modernitat anhelada tanca les portes després d’haver rebut 38.395 visitants en tres mesos al Museu de Maricel de Sitges. Es tracta d’una xifra notablement positiva, per damunt fins i tot de les previsions més optimistes formulades per l’organització. Després de Sitges, Ramon Casas, la modernitat anhelada viatja als CaixaForum de Madrid (entre el 8 de març i l’11 de juny) i Palma (del 6 de juliol al 22 d’octubre). L’expectació generada per la mostra s’ha traduït en un elevat nombre de visitants, que ha estat constant des dels inicis fins als darrers dies.

Aquests 38.395 visitants suposen una mitjana de prop de 500 assistents diaris, més del doble del que reben habitualment el Museu de Maricel i el Cau Ferrat. En els últims dies, les cues han estat constants i gairebé diàries. Entre el nombre de visitants hi ha hagut 337 grups de diferents perfils, edats i procedències, que han visitat la mostra acompanyats dels itineraris guiats traçats per l’organització.

Ramon Casas, la modernitat anhelada és l’exposició central de l’Any Ramon Casas, que commemora el 150 aniversari del seu naixement. Tant a Sitges, com en les versions que es veuran a Madrid i Palma, està organitzada per Museus de Sitges, l’Obra Social “la Caixa” i el Museu Nacional d’Art de Catalunya; amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sitges. La mostra està comissariada per Ignasi Domènech, cap de Col·leccions dels Museus de Sitges, i Francesc Quílez, coordinador de Col·leccions del Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Etiquetes: Museu de Maricel · Ramon Casas