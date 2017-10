L’exposició de J.B. Cendrós a l’Espai Santa Caterina

El delegat del Govern a Girona, Eudald Casadesús; el director general de Difusió, Ignasi Genovès, i els comissaris Genís Sinca, periodista i escriptor, i Laura Cendrós, promotora cultural, inauguraran el dia 24 d’octubre, l’exposició Cendrós, un empresari d’acció!, que recorda el mecenatge i l’activisme de J.B. Cendrós a favor de la cultura catalana. La inauguració serà a les 18 hores a l’Espai Santa Caterina de l’Edifici de la Generalitat a Girona.

La mostra, que es podrà visitar del 25 d’octubre al 2 d’abril de 2018, proposa un recorregut exhaustiu per la vida i obra de Joan Baptista Cendrós i Carbonell (Barcelona 1916-1986), l’industrial que no tan sols va provocar una revolució en el món de la cosmètica masculina amb l’aftershave Floïd sinó que va convertir-se en un dels mecenes més originals del segle XX a Catalunya. J.B. Cendrós, un dels cinc empresaris fundadors d’Òmnium Cultural (1961), va ser l’ideòleg del Premi Sant Jordi (1959) i va sacsejar el món editorial en repatriar les Edicions Proa (1964). L’exposició se centra en un seguit d’accions, algunes summament vistoses en la difícil conjuntura de la dictadura franquista.El relat expositiu s’estructura en sis àmbits temàtics: La revolució del Floïd, A Tot Vent, 007 Llicència per editar, Un país normal, Honora els poetes i D’ofici: mecenes.

El discurs de l’exposició es complementa amb l’audiovisual autobiogràfic, “J.B.Cendrós, amb veu pròpia”, un muntatge narrat amb la pròpia veu de l’empresari del Floïd, amb imatges quotidianes de viatges i esdeveniments personals que ell mateix va filmar al llarg de la seva vida. Al llarg de 12 minuts, ‘Amb veu pròpia” és igualment un compendi dels anuncis publicitaris, fotografies i documentació inèdita al voltant d’un temps i d’una època de reivindicacions catalanistes marcat per la forta personalitat d’un Cendrós que, sota el franquisme, mai no va donar el seu braç a tòrcer.

La Generalitat de Catalunya organitza l’exposició, amb el patrocini de la Diputació de Barcelona, l’Obra Social “la Caixa”, Òmnium Cultural, la Fundació Carulla, Floïd, Bon Preu/Esclat i Nubul, i el diari Ara com a Media Partner.

