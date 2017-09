El 6 de setembre a les 19.30 h, l’Espai Cultura Fundació Sabadell 1859 inaugura l’exposició A punt i amunt que, organitzada per la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, el Servei General d’Informació de Muntanya i l’Aliança Internacional de Museus de Muntanya, romandrà oberta al públic fins al 4 de febrer.

En aquesta exposició podem veure una mostra d’equipaments utilitzats en algunes expedicions que han deixat la petja de l’alpinisme català en les muntanyes més altes del món; però també hi ha molts equipaments, utilitzats en altres ascensions remarcables, que caldria recuperar per tal de conservar la memòria alpinística del nostre país i per aconseguir-ho cal la implicació de tothom.

A Catalunya l’evolució de l’excursionisme cap a l’alpinisme esportiu es manifesta plenament als anys 30, però amb la utilització d’uns materials que avui ens semblen ben precaris, com són les cordes de cànem, els esquís de fusta, o els piolets i grampons forjats a mà artesanalment, així com els mosquetons o qualsevol ferro utilitzat en l’escalada.En la dècada dels anys 60 es comencen a organitzar al país les primeres expedicions amb els objectius fixats en muntanyes llunyanes, en les quals els alpinistes catalans juguen un paper determinant.

A punt i amunt és el testimoni material de les expedicions més significatives a aquestes muntanyes de més de vuit mil metres. Parlem de les primeres expedicions a l’Everest i la primera ascensió de l’any 1985; la primera expedició sabadellenca en completar un cim de més de vuit mil metres (el Shisha Pangma central, l’any 1992); la primera expedició femenina catalana a l’Everest… L’exposició ens ofereix una mirada ben íntima a totes elles, a través d’equipaments i objectes personals com són calçat i roba, arnesos i grampons, caixes i bidons de transport, material mèdic, tendes i sacs de dormir, càmeres de filmació… Objectes acompanyats de plafons explicatius i fotografies que els posen en context, que ens mostren l’acció viscuda i ens permeten imaginar totes les històries vibrants que podrien explicar-nos si els objectes parlessin.