L’Escola de París a subhasta a La Suite

annaïs miró

El dia 4 de maig de 2017 tindrà lloc la propera subhasta a La Suite, galeria barcelonina situada al carrer Comte de Salvatierra, 8. S’hi subhastaran obres dels millors representants de l’Escola de París, així com mobles i objectes Art Decó i Art Nouveau. Fugint d’una Espanya sense llibertats, molts creadors es van refugiar a París bevent de tendències estètiques provinents de tot arreu del món. Amb Picasso ja instal·lat a la ciutat des de 1904, l’artista malagueny es va convertir en un reclam per a molts dels aventurers que van seguir la seva estela i que, finalment, donarien lloc a l’anomenada Escola de París. A la subhasta hi haurà una col·lecció de fotografies de Dalí i Picasso amb dibuixos i dedicatòries de Dalí. També un petit bodegó d’Ismael de la Serna, de Francisco Borès, d’Orlando Pelayo i d’Eduardo Arroyo, entre d’altres. Tambén s’ofereix una acurada selecció de vidres, mobiliari i arts decoratives (procedents d’un apartament parisenc) Art Déco i Art Nouveau i dels anys 1960, destacant una calaixera del dissenyador finlandès Alvar Aalto.

Etiquetes: Escola de París · La Suite · Picasso · Subhasta