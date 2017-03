Les últimes obres de Didier Lourenço a la Galeria Anquin’s

La Galeria Anquin’s presenta del 10 de Març al 6 de Maig de 2017 les últimes obres de Didier Lourenço.

Durant l’acte inaugural el 10 de març a les 19.30, es presentarà l’etiqueta i caixa serigrafiada “Coia” creada per l’artista Didier Lourenço en col.laboració amb el Celler del Priorat “Clos Galena”, que recentment es va presentar al “Museum of the City of New York” i es farà un tast de vi “Galena”. “Coia”, figura representativa de la ciutat, està envoltada de panots de Gaudí i olora una rosa de Reus. Una imatge nova i suggestiva de la ciutat per commemorar la capitalitat cultural de Reus l’any 2017

Didier Lourenço (Premiá de Mar 1968) és un dels artistes de la galeria amb una trajectòria més destacada. Destaquem els grans rostres que captiven per la seva mirada i per l’amalgama de colors que superposa, a les quals l’artista anomena “Les cares Brooklyn” i una col.lecció de dones “Invisibles”realitzades en gran format sobre tela i paper. Didier Lourenço es centra en la figura femenina amb petites dosis de poesia i composicions tan atractives que arriben directament al cor de l’espectador.

A la imatge, “Rostre”, Didier Lourenço, oli sobre tela 70 x 70 cm.

