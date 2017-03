Les poesies pintades de Sanmiquel es despleguen a Artemisia

gisela chillida

Artemisia, Art&Tendències, Sant Ponç, 65 de Les Franqueses del Vallès, presenta del 31 de març al 29 abril 2017 De sobte…de l’artista barcelonina Silvia Sanmiquel.

Amb De sobte… Sanmiquel experimenta amb diferents rugositats i pigments per elaborar equilibrades abstraccions, geomètriques formes que amaguen elaborades cal·ligrafies i subtils missatges. L’exposició suma aquarel·les sobre paper tintades amb blaus, grafits i daurats. I camuflades entre les taques: lletres, paraules i poemes. A vegades expressats de forma clara i llegible, altres, subtils traços de difícil lectura.

L’escriptura es converteix en un punt de partida per elaborar la seva nova obra plàstica. Així doncs, un poema escrit per la artista és el detonant de tota la sèrie: “Ya no me pregunto/ como ha pasado/ pero un día,/ de repente,/ la presión de la invisibilidad del puerperio/se hace tan insoportable/ que estalla./ Estallas y/ todos se preguntan extrañados/ qué te está pasando./ Tú aún no los sabes,/ pero se ha abierto/ una brecha/ en tu alma.”

Explica l’artista que el pas del temps, la por i el ansietat o la desorientació són alguns dels temes que l’han portat a realitzar aquesta sèrie d’obres sobre paper, on a través de l’experimentació cal·ligràfica amb tinta i aquarel·la aplicades amb diferents eines -plumilles, pinzells, tiralínies- aconsegueix un llenguatge molt gestual, on l’expressió adquireix més importància que la llegibilitat de les lletres. Per a Sanmiquel, l’art ens connecta amb el nostre interior i fa tangible les propies emocions. D’aquesta manera, Sílvia Sanmiquel explora les emocions sentides durant la recent maternitat -la confusió, el caos, les inseguretats, la inestabilitat- per a convertir-les en poemes que més tard transforma en pintures plenes d’emotivitat.

A la imatge, © SÍLVIA SANMIQUEL, “Sense títol”, aquarel·la sobre papel.

