Les motos i el cinema a l’Espai d’Art Contemporani

annaïs miró

Del 20 d’abril al 18 de maig de 2017, l’Espai d’Art Contemporani de Castelló, al carrer Prim s/n, acollirà MOTORZZINE, un cicle de nou pel·lícules. Rodant en cel·luloide és el concepte fonamental d’aquesta proposta. Comisssariat per Ximo Alepuz, MOTORZZINE ens proposa un apropament al paper jugat per la moto al cinema. La moto i el cine, al cap i a la fi, tot és indústria i producció, o sigui que cal vendre el producte, i l’un agafat de la mà de l’altre s’han beneficiat mútuament, per bé o per mal, però gràcies a tots dos, s’ha arribat a l’espectador. Aquestes pel·lícules han estat creades per persones amoïnades per transmetre la realitat del motor i això és la cultura motorista, diu el comissari. El cicle es completarà, entre d’altres, amb clàssics como: Easy Rider, de Dennis Hopper; Quadrophenia, de Franc Roddam; o curiositats com Hell Ride, de Larry Nishop; o Werewolves on Wheels, de Michel Levesque. Aquest cicle d’art i assaig arrenca amb la projeció de la pel·lícula The Wild One de László Benedek.

Etiquetes: Cinema · EACC. Espai d'Art Contemporani de Castelló · motor